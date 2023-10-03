Александр Лукашенко: «Умеем мы продавать, но кое-кому не хочется или какие-то вопросы мешают»

Несмотря на внешние вызовы, мы уверенно работаем на международных рынках. Об этом на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ряде случаев по экспортной составляющей глава государства видит работу ответственных лиц не с полной отдачей. А ведь ситуация требует принятия оперативных и, главное, грамотных решений. В частности, мы выстроили альтернативные логистические маршруты через российские порты. Есть перспективы расширять инфраструктуру. Главу государства интересует мнение специалистов по данному вопросу. Подробнее об экспортной стратегии – наш политический обозреватель Алена Сырова.

Тренд последнего времени. Практически каждую неделю Александр Лукашенко поднимает на свой уровень на первый взгляд очень узкие вопросы, на примере которых прослеживаются глобальные тренды. Сегодняшнее совещание во Дворце Независимости – продолжение подобного разговора двухмесячной давности, и то, что к нему приходится возвращаться в таком же формате, скорее минус.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тема сегодняшнего нашего разговора в широком смысле – продажа товаров, произведенных в Беларуси, на внутреннем и внешнем рынках, проблемы, если есть, платежи в бюджет в широком смысле. Что касается конкретно вопросов, то с последней нашей с вами встречи практически в таком же составе прошло чуть более двух месяцев. Естественно, сегодняшнее совещание носит контрольный характер, к сожалению, контрольный характер на уровне Президента.

Эта ремарка для тех, кто считает, что когда на президентском уровне разбирают проблемы в АПК или, например, машиностроении, люди, работающие в других отраслях, могут закрыть уши и сделать вид, что не понимают, о чем речь. Это их не касается. Президент прямым текстом обозначает: это не так. И, к сожалению, тенденции, препятствующие полноценному движению вперед, общие у каждой из сфер.