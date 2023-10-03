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Александр Лукашенко: «Умеем мы продавать, но кое-кому не хочется или какие-то вопросы мешают»

03 октября 2023 17:11
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Несмотря на внешние вызовы, мы уверенно работаем на международных рынках. Об этом на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ряде случаев по экспортной составляющей глава государства видит работу ответственных лиц не с полной отдачей. А ведь ситуация требует принятия оперативных и, главное, грамотных решений. В частности, мы выстроили альтернативные логистические маршруты через российские порты. Есть перспективы расширять инфраструктуру. Главу государства интересует мнение специалистов по данному вопросу.

Подробнее об экспортной стратегии – наш политический обозреватель Алена Сырова.

Александр Лукашенко: «Умеем мы продавать, но кое-кому не хочется или какие-то вопросы мешают»-1

Тренд последнего времени. Практически каждую неделю Александр Лукашенко поднимает на свой уровень на первый взгляд очень узкие вопросы, на примере которых прослеживаются глобальные тренды. Сегодняшнее совещание во Дворце Независимости – продолжение подобного разговора двухмесячной давности, и то, что к нему приходится возвращаться в таком же формате, скорее минус.

Александр Лукашенко: «Умеем мы продавать, но кое-кому не хочется или какие-то вопросы мешают»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тема сегодняшнего нашего разговора в широком смысле – продажа товаров, произведенных в Беларуси, на внутреннем и внешнем рынках, проблемы, если есть, платежи в бюджет в широком смысле. Что касается конкретно вопросов, то с последней нашей с вами встречи практически в таком же составе прошло чуть более двух месяцев. Естественно, сегодняшнее совещание носит контрольный характер, к сожалению, контрольный характер на уровне Президента.

Александр Лукашенко: «Умеем мы продавать, но кое-кому не хочется или какие-то вопросы мешают»-7

Эта ремарка для тех, кто считает, что когда на президентском уровне разбирают проблемы в АПК или, например, машиностроении, люди, работающие в других отраслях, могут закрыть уши и сделать вид, что не понимают, о чем речь. Это их не касается. Президент прямым текстом обозначает: это не так. И, к сожалению, тенденции, препятствующие полноценному движению вперед, общие у каждой из сфер.

Александр Лукашенко: «Умеем мы продавать, но кое-кому не хочется или какие-то вопросы мешают»-10

Александр Лукашенко:
Мы научились производить все, притом в огромных количествах, не соответствующих величине нашей республики и экономике нашей республики. Производим, но продавать не умеем. Умеем мы продавать, но кое-кому не хочется или еще какие-то вопросы мешают? Это последний будет сегодня разговор по поводу продажи наших товаров. По продовольствию мы обсуждали эти вопросы. Немало принято решений по работе в сельском хозяйстве, определены все направления работ: начиная от ремонта дорог в деревнях, агрогородках, строительства МТК, по корму, по воспроизводству стада, новые породы, растениеводство – все приняты решения. Иди и работай.

Александр Лукашенко: «Умеем мы продавать, но кое-кому не хочется или какие-то вопросы мешают»-13

Разбор экспорта по трем направлениям – логистика, поставки, платежи – глава государства сегодня предложил провести на примере калийных удобрений. Несмотря на внешние вызовы, мы уверенно работаем на международных рынках, решили вопрос перевалки этого нашего ценного груза с помощью портовых мощностей на территории России. Но достаточного ли этого?

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# Экспорт # Экономика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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