Новости экономики за 03.10.2023

Белорусский машиностроительный холдинг реализует крупный инвестпроект в Башкортостане по строительству завода, где будут выпускать сельхозоборудование для обработки зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей сельхозтехнике заинтересованы и аграрии Казахстана. А также почему власти периодически вводят специальные меры для экспорта в отношении некоторой продовольственной продукции? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской. В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕНО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫВОЗА ИЗ СТРАНЫ ЗЕРНА С 4 октября в стране еще на полгода продлено временное лицензирование на вывоз пшеницы, ржи, кукурузы, гречихи, проса и других злаков.

Чтобы вывезти эти продовольственные товары за пределы республики, экспортерам нужно получать разовые лицензии в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Власти периодически вводят специальные меры для экспорта в отношении некоторой продовольственной и промышленной продукции, чтобы защитить внутренний рынок от дефицита. Под запрет не попадает зерно, вывозимое в другие страны для оказания гуманитарной помощи, а также перемещаемое в рамках международного транзита. ПРЕДПРИЯТИЯ МИНПРОМА БЕЛАРУСИ НА «ИННОПРОМ. КАЗАХСТАН» ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ НА 64 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ Предприятия Минпрома Беларуси заключили контракты на 64 миллиона долларов на полях международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан».

Так, белорусский производитель сельскохозяйственной техники поставит в Казахстан 200 обновленных зерноуборочных комбайнов, то есть комплектующие для них. А соберут технику в Костанае. Поучаствуют белорусы и в госпрограмме по обновлению лифтового хозяйства в Казахстане. В стране предстоит заменить почти 4,5 тысячи старых лифтов. Могилевский завод изготовит для жилых домов Караганды подъемников на почти 2 миллиона белорусских рублей. БЕЛОРУССКО-БАШКИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАЛО ПЕРВЫМ РЕЗИДЕНТОМ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «УФИМСКИЙ» Белорусско-башкирское предприятие стало первым резидентом новой площадки особой экономической зоны индустриального парка «Уфимский». Теперь компания может пользоваться расширенными льготами, которые дает статус резидента.

Напомним, белорусский «Амкодор» реализует в Уфе крупный инвестпроект по строительству завода, где будут выпускать сельскохозяйственное оборудование для обработки зерна. Предприятие было построено в кратчайшие сроки – всего за 9 месяцев. Сейчас там ведутся пусконаладочные работы. Объем инвестиций в проект оценивается в миллиард российских рублей. Не только сельхозпроизводители Башкортостана, но и соседних регионов, а также некоторых стран ближайшего зарубежья заинтересованы в закупках оборудовании для послеуборочной обработки зерна. ИНВЕСТПРОЕКТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА ПОДДЕРЖАТ НА ПОЧТИ 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ