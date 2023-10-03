«Узкое место – железнодорожные поставки». Лукашенко собрал совещание по вопросам экспорта

Новости Беларуси. Несмотря на внешние вызовы, мы уверенно работаем на международных рынках. Такой тезис на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров озвучил президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятное дело, большая часть сегодняшнего разговора во Дворце Независимости в закрытом формате. Как и аналогичная встреча по вопросам создания портовых мощностей, которая состоялась чуть больше двух месяцев назад. В ряде случаев по экспортной составляющей глава государства видит работу ответственных лиц не с полной отдачей. А ведь ситуация требует принятия оперативных и, главное, грамотных решений. В частности, мы выстроили альтернативные логистические маршруты через российские порты. Есть перспективы расширять инфраструктуру. Главу государства подробно интересует мнение специалистов по данному вопросу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Расслабляться нельзя. Слишком много препонов, барьеров, которые нам приходится преодолевать. Мы ушли из прибалтийских портов, работаем в районе Питера. Смотрим на более северные порты Мурманска. А это миллионы тонн грузов, которые мы должны поставлять. Естественно, работаем на юге Российской Федерации через их порт. Никто нам не препятствует в портах, но еще раз подчеркиваю: узкое место – железнодорожные поставки. В последний раз, когда мы разговаривали с президентом России, мы обсуждали узкое место этого железнодорожного транспорта. Я попросил вице-премьера Сивака и премьер-министра, чтобы к моей встрече, которая состоится в ближайшее время с президентом России, были подготовлены презентационные материалы по всем узким местам в направлении Санкт-Петербурга железной дороги. Думаю, там можно по крупняку идти, прокладывая 170 или больше километров вторую ветку. А можно вернуться к тому, что было в советский период – разъезды восстановить. Восстановив разъезды, мы значительно увеличим на ближайшие годы поставки нашей продукции. Владимир Владимирович поддержал эту идею. Просто говорит: я не вникал в этот вопрос достаточно сильно, давай его обсудим при встрече. Мы эту встречу намечаем и обсудим вопросы железнодорожных поставок и работе в портах

Я сегодня хотел бы узнать, с какой эффективностью мы работаем в том числе и, может, прежде всего, на калийном рынке. Что касается нефтепродуктов, наверное, у нас меньше вопросов. Но послушаем. Что касается калийного рынка, также хотел бы услышать, какая ситуация складывается, особенно по дебиторской задолженности. Прежде всего, по поставкам минеральных удобрений и калийных удобрений в частности. Надо иметь в виду, мы ведь производим не только калийные, мы и азотные и фосфорные производим удобрения – целый комплекс. И когда-то мы замахивались на то, что мы создадим единую мощную компанию, которая этим будет заниматься. Эта, Роман Александрович, так в вашем правительстве и утонула идея. Все нам что-то мешает. Надо двигаться, не стоять на месте. В том числе и по организации продаж. И прежде всего по организации продаж. Мы научились производить все, притом в огромных количествах.