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В Беларуси наблюдается всплеск кредитования

02 октября 2023 16:52
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Новости Беларуси. В Беларуси наблюдается всплеск кредитования. В основном жители нашей страны оформляют займы на приобретение недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси наблюдается всплеск кредитования-1

Суммарно на эти цели банки уже выдали более 12 миллиардов рублей. Растет интерес населения к потребительскому кредитованию. Особенно на фоне неоднократного снижения ставки рефинансирования. Так, за 9 месяцев финансовые организации выдали без малого 7 миллиардов рублей на потребительские нужды. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Белорусы стали более ответственно подходит и к обслуживанию кредитов, сокращается количество неисполненных в срок финансовых обязательств.

Больше новостей экономики за 2 октября читайте здесь.

# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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