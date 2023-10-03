Дмитрий Крутой о логистике: портовые мощности позволяют, но стал вопрос узкого горлышка – ж/д

Несмотря на внешние вызовы, мы уверенно работаем на международных рынках. Об этом на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на внешние вызовы, мы уверенно работаем на международных рынках. Об этом на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посол Беларуси в России позже пояснил. На сегодня 19 портов задействованы в перевалке белорусских товаров в разных регионах Союзного нам государства. Санкт-Петербург, Новороссийск и Дальний Восток. Те, что в северной столице и Мурманске осваиваем самостоятельно, а не с кем-то в кооперации. Блюдем национальный интерес. Что до ответа на вопрос, надо ли нам больше, пока однозначного ответа нет.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
По порту Мурманска на сегодня у нас есть базовые партии отгрузки пилотных товаров, чтобы посчитать всю экономику. Без цифр составить бизнес-план полноценный невозможно, поэтому я думаю, что к концу октября уже появится фактура, и эксперты смогут уже сложить окончательный бизнес-план. В том же Мурманске у нас два варианта основных и еще есть альтернативы.
Что касается Санкт-Петербурга, президента интересовала в первую очередь логистика – это дорога. Потому что портовые мощности позволяют, и в Санкт-Петербурге несколько портов, и они уже поняли удобство и перспективу работы с белорусами. Поэтому стал вопрос узкого горлышка – нашей железной дороги. Здесь тоже два варианта, они сегодня Президенту представлялись.
Они, собственно, обсуждали с президентом России это по телефону и должны на ближайшей встрече уже что-то финализировать. Есть более простое решение – это восстановить разъездные станции. Здесь вопрос только денег. Часть денег есть у Российской железной дороги, по части ресурсов нужно принимать на правительственном уровне в России, учитывая, что это их станции, их узкое место и горлышко. То, что проходит железная дорога по нашей части, объема на среднесрочную перспективу будет достаточно. Здесь никаких инвестиций можем и не делать. Это то, что касается железнодорожной и портовой тем.
Таким образом, в ближайшие недели стоит ожидать решений, впрочем, важнейшее требование Президента – все-таки их принимать, ведь иногда собственная нерешительность – главнейшее из препятствий, а у нас достаточно и других, как минимум, конкурентов.
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