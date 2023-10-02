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В мире сократилось производство оливкового масла

02 октября 2023 16:52
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В мире сократилось производство оливкового масла. При спросе в 3 миллиона тонн произведут его чуть более 2 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире сократилось производство оливкового масла-1

Всему виной засуха в Средиземноморье. Особенно сильно пострадала Испания. В стране производится практически половина от всего мирового объема оливкового масла. Местные фермеры говорят, что урожай упал на 70 %. Некоторые из них оказались перед угрозой банкротства из-за плохих сборов. Для производства бутылки объемом 750 миллилитров требуется порядка 4 килограммов оливок. И цена на них только за последний год выросла более чем вдвое.

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# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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