Новости экономики за 29.10.2019
Новости Беларуси. Как изменятся правила выдачи микрозаймов, кто получит прибавку с ноябрьским повышением размера бюджета прожиточного минимума и какой драгметалл теперь дороже золота? С деловыми новостями вторника наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
В МИНСКЕ НАЧАЛА РАБОТУ МИССИЯ МВФ
29 октября в Минске начала работу миссия Международного валютного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение недели специалисты проведут оценку экономической ситуации в нашей стране.
Запланированы традиционные встречи в правительстве, Национальном банке, а также с экспертами. Подобный визит предусмотрен уставом МВФ. По одной из его статей ежегодно должны проводиться двусторонние консультации с государствами-участниками.
Группа сотрудников фонда приезжает в страну, собирает экономическую и финансовую информацию, обсуждает с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. На основании всего этого по возвращении в штаб-квартиру персонал миссии готовит доклад.
ПАЛЛАДИЙ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА УЖЕ НА 20 %
Золото все дальше и дальше от звания самого дорогого металла. Цена палладия в очередной раз обновила свой абсолютный максимум и продолжает держаться выше 1800 долларов за унцию.
В то же время желтый металл торгуется в районе 1500 долларов. Таким образом, палладий с 4 сентября остается стабильно дороже золота, превышая его в цене уже на 20 %.
Безостановочный рост длится 6 кварталов подряд, несмотря на разговоры о том, что металл слишком дорог, и автопроизводители начнут искать альтернативу его применения в изготовлении катализаторов. Но на практике этого не наблюдается, и только в 2019 году палладий уже стал дороже на 40 %.