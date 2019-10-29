Новости экономики за 29.10.2019

Новости Беларуси. Как изменятся правила выдачи микрозаймов, кто получит прибавку с ноябрьским повышением размера бюджета прожиточного минимума и какой драгметалл теперь дороже золота? С деловыми новостями вторника наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. В МИНСКЕ НАЧАЛА РАБОТУ МИССИЯ МВФ 29 октября в Минске начала работу миссия Международного валютного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение недели специалисты проведут оценку экономической ситуации в нашей стране.

Запланированы традиционные встречи в правительстве, Национальном банке, а также с экспертами. Подобный визит предусмотрен уставом МВФ. По одной из его статей ежегодно должны проводиться двусторонние консультации с государствами-участниками. Группа сотрудников фонда приезжает в страну, собирает экономическую и финансовую информацию, обсуждает с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. На основании всего этого по возвращении в штаб-квартиру персонал миссии готовит доклад. ПАЛЛАДИЙ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА УЖЕ НА 20 % Золото все дальше и дальше от звания самого дорогого металла. Цена палладия в очередной раз обновила свой абсолютный максимум и продолжает держаться выше 1800 долларов за унцию.