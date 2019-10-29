Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»

Новости Беларуси. На личном контроле Президента важная тема – уборочная. Массовые работы в поле продолжаются до глубокой осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это сбор овощей: не менее значимых культур, чем зерно. Внимание на это обратил глава государства во время совещания о ходе сельхозработ. Александр Лукашенко поручил завершить стратегическую для страны кампанию до 7 ноября. Корреспондент Екатерина Жилянина с подробностями. Еще пару дней и в «Ольговском» все поля будут убраны подчистую. Здесь уже заложили в закрома более 2 тысяч тонн картофеля, еще почти по 1 тысячи – моркови и свеклы. Сейчас самое главное – успеть собрать белокочанную. Урожай в 2019 году превзошел все самые смелые ожидания – свыше 100 тонн с гектара.

Владимир Михайлов, главный агроном ПК «Ольговское»:

У нас на поле работает порядка 250 человек. Справляемся. Погода у нас меняется. Но у нас стоят навесы, где можно спрятаться, если дождь, стоят шатры. Темпы уборочной компании хоть уже и не те, что в августе, и все же аграриям пока не до отдыха. Некоторые работы как раз приходятся на осеннюю пору. Совещание о ходе сельхозработ Президент начинает с напоминания: убрать хлеб с полей – не значит завершить страду. Александр Лукашенко поручил завершить сбор культур до 7 ноября: «Расслабились в конце уборки» Основные силы сейчас брошены на уборку двух культур – кукурузы и свеклы. Картофель уже в закромах. Теперь важно не потерять урожай.

Отгрузка картофеля в Малоберестовицком элитхозе идет в режиме нон-стоп. Например, этот грузовик повезет продукцию в Украину – уже завтра картофель белорусской селекции сорта «Янка» попадет в торговую сеть Львова. В хозяйстве говорят, зарубежные покупатели в 2019 году к ним выстраиваются в очередь. Готовы брать товар по высокой цене.

Владимир Белый, директор КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»:

В связи с тем, что у наших соседей засуха произошла, большой спрос на картофель в Украине, Молдове, Сербии. Для этого необходимо иметь все документы, лабораторный анализ, который у нас на сегодняшний день имеется.

Хозяйство в Малой Берестовице специализируется на выращивании элитных сортов картофеля белоруской селекции: желтого, белого, красного и даже кремового! Поля здесь убрали еще в сентябре, валовый сбор – больше 3 тысяч тонн. Часть клубней – на реализацию, остальное – на хранение до весны. Благодаря умным технологиям в этом картофелехранилище продукция сможет пролежать до конца мая и не потерять в качестве. В здании создается специальный микроклимат, компьютер с помощью датчиков сам регулирует температуру и влажность.

Валентина Селедчик, агроном КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»:

На данный момент идет период охлаждения. Это значит, надо, чтобы картофель охладился до температуры 3,4-3,7 градуса. Повышенный спрос экспортеры ждут на гречку. В России сократили площади, плюс неурожай. В результате минус 20 %. Президент требует в этих условиях прежде всего обеспечить белорусов и не допустить роста цен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз. Перепахивайте, собирайте эту картошку. Сегодня приличная цена. Украина в очереди стоит за приобретением картофеля. Заполните хранилища. И не только как стабилизирующий фонд для своего населения на зиму, но и чтобы продать попозже, по весне, за хорошую цену эту картошку. То же самое касается и овощей. Посмотрите на гречку. Я уже затребовал информацию. Гречки собрали меньше, чем в прошлом году. Неурожай был. В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что эта гречка вся утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и с высокими ценами. Не дай бог, это произойдет по ценообразованию. Лично наблюдая за ходом работ, Александр Лукашенко обращает внимание на слабые места: слишком медленно идет вспашка зяби. И причина элементарна – обычный простой: работы ведутся не всю неделю.

Александр Лукашенко:

Что касается подъема зяби, здесь просто халатное отношение. Я специально лично понаблюдал за некоторыми полями в Минском районе, в Минской области. После обеда в пятницу, в субботу, в воскресенье никто там, где я контролировал – вроде неплохие хозяйства – не выехал пахать. А это два с половиной дня. Сколько можно было поднять за это время зяби! Все это просто: половину поля вспахали к середине пятницы, на этих полях, где половина была вспахана, ни один трактор не появился. И два с половиной дня – половина поля вспахана, половина нет. И в понедельник все допахали. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует только об одном: отдыхали два с половиной дня. Я понимаю, люди устали. Нагрузка огромная. Но завтра зима будет – отдохнем. У крестьян же всегда было так. Сроки обозначены. До 7 ноября уборка полей должна быть завершена. Задача выполнимая, и, что самое главное, в 2019 году урожаем в целом аграрии довольны.