Телефонный разговор Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Какие темы обсудили главы государств

Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня, а также вопросы взаимодействия в условиях пандемии.

Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за помощь в преодолении пандемии вируса, в том числе за доставленные в Беларусь защитные средства и особенно за поставку оборудования для производства средств защиты и медицинских масок. Отдельно главы государств отметили сотрудничество министерств здравоохранения двух стран. Президент подробно рассказал о белорусском пути и практике в борьбе с пандемией.

В свою очередь Председатель КНР отметил, что очень ценит порядок в Беларуси и путь борьбы с пандемией. В Китае его поддерживают и готовы поделиться опытом. В частности, готовы организовать видеоконференцию «Беларусь – Китай», на которой и произойдет обмен. У Китая подобная практика есть с разными странами, но Пекин готов сделать с Беларусью это отдельно. Си Цзиньпин также поблагодарил за гуманитарную помощь, которую ранее Беларусь оказывала Китаю в связи с эпидемией. Он подчеркнул, что китайский народ это помнит и будет помнить всегда. Еще одна тема беседы двух лидеров – планируемый визит Председателя КНР в Беларусь. Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране очень ждут этого визита, который еще больше укрепит наше железное братство и всепогодную дружбу между Беларусью и Китаем.

В разговоре была затронута и кадровая тема. Как известно, посол в КНР Николай Снопков будет отозван с этого поста в связи с назначением первым вице-премьером. Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь взамен подберет фигуру не слабее. Говоря в целом о ситуации в Беларуси, Президент отметил, что даже в нынешних непростых эпидемиологических условиях экономика работает. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня главный вопрос – реализация продукции на экспорт.

Говоря об экономическом взаимодействии, Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что поддержит белорусский экспорт в Китай, особенно касающийся продуктов питания – молочной продукции, говядины, куриного мяса. Также Китай готов оказать и финансовую помощь. Лидеры двух стран обсудили сотрудничество в рамках парка «Великий камень» – здесь уже 60 резидентов из 15 стран мира.

Председатель КНР особо поблагодарил за условия, в которых китайские граждане работают в Беларуси. Си Цзиньпин также подчеркнул, что давно знаком с Александром Лукашенко и очень хорошо информирован о ситуации в Беларуси, о том, что в стране в скором времени пройдут президентские выборы. «Уверены, вы победите, и мы поддерживаем ваш путь развития», – сказал Председатель КНР.