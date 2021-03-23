Новости Беларуси. Александр Лукашенко 23 марта посетил кожевенный завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор о будущем предприятия продолжили уже с участием трудового коллектива.
Один из вопросов касался призывов ряда экологов отказываться от использования натуральных кожи и меха в пользу искусственных материалов. Мол, не значит ли это, что продукция отрасли окажется невостребованной на рынке.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я могу простой вопрос задать вам: вы готовы сегодня заменить натуральную обувь на искусственную, так, грубо говоря? Я не готов. Вот у меня ботинки «Марко», они для рекламы Президенту. Я только их и ношу обувь, ткань камвольная. Слушайте, отличное качество. И не только мне – вот они ж тоже все в белорусском ходят [чиновники – прим. ред.]. Нормальное у нас качество. И натуральную обувь мы будем производить. Ну, скажите, мы можем отказаться от говядины, телятины? Нет. Никто не откажется от натуральной кожи.