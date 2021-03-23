«Вот у меня ботинки «Марко», они для рекламы Президенту. Я только их и ношу обувь»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 23 марта посетил кожевенный завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор о будущем предприятия продолжили уже с участием трудового коллектива.

Один из вопросов касался призывов ряда экологов отказываться от использования натуральных кожи и меха в пользу искусственных материалов. Мол, не значит ли это, что продукция отрасли окажется невостребованной на рынке.