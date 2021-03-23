Александр Лукашенко – рабочим в Гатово: неплохой коллектив, поэтому вам стоит помочь, вы когда-то это вернёте сполна

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 23 марта посетил кожевенный завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор о будущем предприятия продолжили уже с участием трудового коллектива. Чтобы решить кадровый вопрос и обеспечить приток специалистов, людей нужно обеспечить жильем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У вас есть заряженность на работу – это уже хорошо. Вы что думаете, до моего приезда тут среди вас походило много людей и мне расписали все ваши настроения?

У вас неплохой коллектив, поэтому вам стоит и помочь, потому что вы когда-то это вернете сполна: налогами и прочим, детишками. Мы договорились о том, что губернатор поможет вам построить жилья, сколько мы сможем, арендного. Передадим директору и тебе, а вы нанимайте потом людей, будут у вас работать – будут жить в доме. Уволятся, лучше место нашли – спасибо, выселяйся, уходи. Поэтому и в этом плане надо оказать поддержку.