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Александр Лукашенко – рабочим в Гатово: неплохой коллектив, поэтому вам стоит помочь, вы когда-то это вернёте сполна

23 марта 2021 19:06
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 23 марта посетил кожевенный завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор о будущем предприятия продолжили уже с участием трудового коллектива. Чтобы решить кадровый вопрос и обеспечить приток специалистов, людей нужно обеспечить жильем.

Александр Лукашенко – рабочим в Гатово: неплохой коллектив, поэтому вам стоит помочь, вы когда-то это вернёте сполна-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У вас есть заряженность на работу – это уже хорошо. Вы что думаете, до моего приезда тут среди вас походило много людей и мне расписали все ваши настроения?

У вас неплохой коллектив, поэтому вам стоит и помочь, потому что вы когда-то это вернете сполна: налогами и прочим, детишками. Мы договорились о том, что губернатор поможет вам построить жилья, сколько мы сможем, арендного. Передадим директору и тебе, а вы нанимайте потом людей, будут у вас работать – будут жить в доме. Уволятся, лучше место нашли – спасибо, выселяйся, уходи. Поэтому и в этом плане надо оказать поддержку.

Александр Лукашенко – рабочим в Гатово: неплохой коллектив, поэтому вам стоит помочь, вы когда-то это вернёте сполна-4

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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