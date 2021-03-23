Лукашенко о карте, подаренной в Гатово: насмотрелась фильмов – «резиденцию»! Во Дворце Независимости будет, это ваш дом, а не мой

– Пусть украшает вашу резиденцию, а вам – здоровья, терпения и спасибо большое!

– Подожди. Насмотрелась этих фильмов – «резиденцию». Это во Дворце Независимости будет, это ж твоя резиденция, не моя. Это ваш дом, а не мой.