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Лукашенко о карте, подаренной в Гатово: насмотрелась фильмов – «резиденцию»! Во Дворце Независимости будет, это ваш дом, а не мой

23 марта 2021 18:36
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 23 марта посетил кожевенный завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конце встречи главе государства вручили уникальный подарок – кожаную карту Беларуси. Попрощались тепло.

Лукашенко о карте, подаренной в Гатово: насмотрелась фильмов – «резиденцию»! Во Дворце Независимости будет, это ваш дом, а не мой-1

– Пусть украшает вашу резиденцию, а вам – здоровья, терпения и спасибо большое! 
– Подожди. Насмотрелась этих фильмов – «резиденцию». Это во Дворце Независимости будет, это ж твоя резиденция, не моя. Это ваш дом, а не мой.

Лукашенко о карте, подаренной в Гатово: насмотрелась фильмов – «резиденцию»! Во Дворце Независимости будет, это ваш дом, а не мой-4

– В нашей резиденции! 
– Вот! Хорошо, я во Дворце Независимости найду место. Это оригинально, в белорусской коже.

Лукашенко о карте, подаренной в Гатово: насмотрелась фильмов – «резиденцию»! Во Дворце Независимости будет, это ваш дом, а не мой-7

– Спасибо вам большое. 
– Спасибо!

Лукашенко о карте, подаренной в Гатово: насмотрелась фильмов – «резиденцию»! Во Дворце Независимости будет, это ваш дом, а не мой-10

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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