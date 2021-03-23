Александр Лукашенко: объединяйтесь и осуществляйте единую политику, но приватизировать предприятие мы не будем

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 23 марта посетил кожевенный завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещании Президент еще раз подчеркнул: в его политике всего два приоритета – благосостояние людей и сильное государство. Разговор о будущем предприятия продолжили уже с участием трудового коллектива. Все решения Президент озвучил лично. Пункт номер один: приватизации кожевенного завода не будет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваше сырье – плохое, хорошее и прочее – потребляют 78 предприятий. Обувщики, галантерея, пояса, ремешки, одежда, обувь и так далее – 78 предприятий. Правительство вносит предложение вас продать одному из них – «Белвесту». Это будет справедливо для остальных 77? Нет. Он говорит, что да, я верю – человек пришел с хорошими намерениями. Это сегодня. А завтра, когда он будет хозяин, он будет прежде всего смотреть на развитие «Белвеста» (я говорю, возможно) и будут неконкурентные условия. Он будет диктовать «Марко» там и другим предприятиям, галантерейным и прочим, свои условия и по цене, и по другим вопросам. Может быть такое? Может. Это уже неравноправная конкуренция.

Александр Лукашенко:

Все, кто потребляет вашу продукцию – и вы, и мясокомбинаты, которые поставляют, – должны объединиться в одну ассоциацию. Потому что вы не можете жить без мясокомбинатов – там ваше сырье. А обувщики и другие не могут жить без вашего сырья. Так? Так. Замкнутый круг. 78, плюс вы, плюс Бобруйск, плюс Гродно, там еще какое-то небольшое частное предприятие, плюс мясокомбинаты – по стране их там семь или десять, двадцать мясокомбинатов. Объединяйтесь и осуществляйте единую политику.