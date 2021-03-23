Александр Лукашенко: объединяйтесь и осуществляйте единую политику, но приватизировать предприятие мы не будем
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 23 марта посетил кожевенный завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещании Президент еще раз подчеркнул: в его политике всего два приоритета – благосостояние людей и сильное государство.
Разговор о будущем предприятия продолжили уже с участием трудового коллектива. Все решения Президент озвучил лично. Пункт номер один: приватизации кожевенного завода не будет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваше сырье – плохое, хорошее и прочее – потребляют 78 предприятий. Обувщики, галантерея, пояса, ремешки, одежда, обувь и так далее – 78 предприятий. Правительство вносит предложение вас продать одному из них – «Белвесту». Это будет справедливо для остальных 77? Нет. Он говорит, что да, я верю – человек пришел с хорошими намерениями. Это сегодня. А завтра, когда он будет хозяин, он будет прежде всего смотреть на развитие «Белвеста» (я говорю, возможно) и будут неконкурентные условия. Он будет диктовать «Марко» там и другим предприятиям, галантерейным и прочим, свои условия и по цене, и по другим вопросам. Может быть такое? Может. Это уже неравноправная конкуренция.
Приватизировать предприятие мы не будем. Нет такой необходимости – это слишком простое решение. При том попросили приватизировать предприятие и предоставить огромные льготы. А льготы – это значит, налоги платить не будут – равны той сумме, которую мы должны вложить в модернизацию. Ну, какой же смысл? Поэтому старайтесь работать и удерживать это предприятие в своих руках. Ваших детей нигде не ждут. Поэтому сделайте хорошее предприятие, чтобы здесь могли работать ваши дети.
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Александр Лукашенко: вы, Александр Генрихович, своё мнение высказали?
Александр Лукашенко на заводе в Гатово: приеду к вам через два-три года, вы скажете: «Смотри, всё в порядок привели»
Александр Лукашенко:
Все, кто потребляет вашу продукцию – и вы, и мясокомбинаты, которые поставляют, – должны объединиться в одну ассоциацию. Потому что вы не можете жить без мясокомбинатов – там ваше сырье. А обувщики и другие не могут жить без вашего сырья. Так? Так. Замкнутый круг. 78, плюс вы, плюс Бобруйск, плюс Гродно, там еще какое-то небольшое частное предприятие, плюс мясокомбинаты – по стране их там семь или десять, двадцать мясокомбинатов. Объединяйтесь и осуществляйте единую политику.
В январе следующего года мы сюда приедем, и в это время вы будете перерабатывать около 80 % всех кож, которые будут в стране, а в течение трех (скорее всего) – все 100 % будут сосредоточены здесь. И одно предприятие будет перерабатывать все шкуры в хорошее, мирового уровня сырье. Для этого надо, для всего-всего, как помощник подсчитал, около 30 миллионов евро. Это небольшая сумма на три года – для того, чтобы окончательно привести в порядок это предприятие.
Эта задача ваша, мясокомбинатов в меньшей степени и обувщиков – одежда, обувь, галантерея, ремешки и прочие, которые вам должны помочь. Вот такие решения.