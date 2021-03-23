Александр Лукашенко на заводе в Гатово: приеду к вам через два-три года, вы скажете: «Смотри, всё в порядок привели»

Новости Беларуси. Кожевенное производство – это стратегическое направление белорусской экономики, которое нельзя загубить. Об этом 23 марта заявил Президент, посещая завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из производителей кожевенной продукции. На площадке несколько лет назад провели масштабную модернизацию, но результаты работы после дорогостоящего процесса очень далеки от обещанных показателей. Главе государства предложили несколько вариантов развития предприятия, среди которых – приватизация. Эту идею не поддержали ни сотрудники, ни местная вертикаль, ни Президент.

Александр Лукашенко: вы, Александр Генрихович, своё мнение высказали?

Одна из проблем – высокий процент импорта в отрасли. Мы можем закрыть внутренний спрос по объемам, но хромает качество. Для хорошей обуви такая кожа не подходит. Президент видит решение в создании кожевенной ассоциации. То есть объединить в одном коллективе мясокомбинаты (поставщиков кожевенного сырья), переработчиков и потребителей.