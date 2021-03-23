Александр Лукашенко: что ж, я с 80 на пенсию пойду? На самолёт буду взбираться, ещё упаду на эти ступеньки

Новости Беларуси. Кожевенное производство – это стратегическое направление белорусской экономики, которое нельзя загубить. Об этом 23 марта заявил Президент, посещая завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор о будущем предприятия продолжили уже с участием трудового коллектива. Сотрудников беспокоят вопросы пенсионной реформы: не планируются ли изменения по возрасту?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все решения приняты, в этом направлении будем действовать – это во-первых. Во-вторых, я часто говорю и говорил: знаете, мы можем и в 50 лет сделать пенсионный возраст. С 50 лет будем уходить. Но только вы не забывайте, что после 50 лет нас с вами будут содержать наши дети. Ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня там платит моя дочка или сын. Никогда. Скажут: да я лучше поработаю 3-5 лет.