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Александр Лукашенко: что ж, я с 80 на пенсию пойду? На самолёт буду взбираться, ещё упаду на эти ступеньки

23 марта 2021 17:25
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Новости Беларуси. Кожевенное производство – это стратегическое направление белорусской экономики, которое нельзя загубить. Об этом 23 марта заявил Президент, посещая завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор о будущем предприятия продолжили уже с участием трудового коллектива. Сотрудников беспокоят вопросы пенсионной реформы: не планируются ли изменения по возрасту?

Александр Лукашенко: что ж, я с 80 на пенсию пойду? На самолёт буду взбираться, ещё упаду на эти ступеньки-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все решения приняты, в этом направлении будем действовать – это во-первых. Во-вторых, я часто говорю и говорил: знаете, мы можем и в 50 лет сделать пенсионный возраст. С 50 лет будем уходить. Но только вы не забывайте, что после 50 лет нас с вами будут содержать наши дети. Ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня там платит моя дочка или сын. Никогда. Скажут: да я лучше поработаю 3-5 лет.

Александр Лукашенко: что ж, я с 80 на пенсию пойду? На самолёт буду взбираться, ещё упаду на эти ступеньки-4

Вы меня поймите. Я из простых людей, простой семьи. У меня мать была единственная дояркой, и я знаю, что такое эта жизнь. И сам 10 лет коров доил. Я это все знаю. Но поймите, мы не должны свои проблемы перекладывать на детей. Кто его знает, как еще сложится жизнь наших детей. Вот в чем проблема, а не потому, что мы хотим с вас там сорвать какие-то деньги. Мы приняли все решения. Слушайте, я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на эти ступеньки.

Александр Лукашенко: что ж, я с 80 на пенсию пойду? На самолёт буду взбираться, ещё упаду на эти ступеньки-7

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# Пенсии # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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