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Президент Беларуси: если мы ограничим импорт из России, Россия ограничит импорт от нас

23 марта 2021 18:19
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Новости Беларуси. Кожевенное производство – это стратегическое направление белорусской экономики, которое нельзя загубить. Об этом 23 марта заявил Президент, посещая завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: если мы ограничим импорт из России, Россия ограничит импорт от нас-1

Кожевенная ассоциация. Глава государства буквально на пальцах объяснил, как это будет работать. Производители кожаных изделий должны сориентировать завод на выпуск такой продукции, которая им нужна и устроит по качеству.

«Вот у меня ботинки «Марко», они для рекламы Президенту. Я только их и ношу обувь»

Задача – максимально перейти на потребление отечественного сырья. Но здесь есть нюанс, который нужно учитывать: работать по ограничению импорта нужно крайне осторожно.

Президент Беларуси: если мы ограничим импорт из России, Россия ограничит импорт от нас-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы ограничим импорт из России, Россия ограничит импорт от нас других продуктов, поэтому имейте в виду: надо настраиваться на конкуренцию. Если турки нам завозят сюда, если я это перекрываю, то я не смогу те объемы, которые я поставляю в Турцию другой продукции, там, допустим, тракторы, автомобили. Они скажут: хорошо, ты не пускаешь наш товар, мы не пустим. Поэтому, это, знаете, такое оружие обоюдоострое. Я же не в Литве сижу и на улице призываю людей – я уже это прошел в своей жизни, я знаю, как умеют отвечать. И мы не махина, как Америка там и даже та же Турция – мы среднее европейское небольшое государство, и об нас ноги могут вытереть запросто.

Президент Беларуси: если мы ограничим импорт из России, Россия ограничит импорт от нас-7

Поэтому ты как главный инженер настраивайся на то, что у тебя продукция, оборудование должно работать так, чтоб была качественная продукция – нам надо конкурировать, мы никуда не денемся. Это пока мы еще... Вот они найдут вдвоем, и министр, и вице-премьер, каким образом как-то нам защитить рынок, называется. Защитить рынок не грубо, аккуратно. Потому что в мире кто сильнее, тот и богаче – это как в жизни. Поэтому надо настраиваться на конкуренцию – это вот просто пока будем вас стараться поддержать, чтобы не создать проблемы для тех же россиян.

Президент Беларуси: если мы ограничим импорт из России, Россия ограничит импорт от нас-10

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# Экспорт # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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