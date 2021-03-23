Президент Беларуси: если мы ограничим импорт из России, Россия ограничит импорт от нас

Новости Беларуси. Кожевенное производство – это стратегическое направление белорусской экономики, которое нельзя загубить. Об этом 23 марта заявил Президент, посещая завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кожевенная ассоциация. Глава государства буквально на пальцах объяснил, как это будет работать. Производители кожаных изделий должны сориентировать завод на выпуск такой продукции, которая им нужна и устроит по качеству. «Вот у меня ботинки «Марко», они для рекламы Президенту. Я только их и ношу обувь» Задача – максимально перейти на потребление отечественного сырья. Но здесь есть нюанс, который нужно учитывать: работать по ограничению импорта нужно крайне осторожно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы ограничим импорт из России, Россия ограничит импорт от нас других продуктов, поэтому имейте в виду: надо настраиваться на конкуренцию. Если турки нам завозят сюда, если я это перекрываю, то я не смогу те объемы, которые я поставляю в Турцию другой продукции, там, допустим, тракторы, автомобили. Они скажут: хорошо, ты не пускаешь наш товар, мы не пустим. Поэтому, это, знаете, такое оружие обоюдоострое. Я же не в Литве сижу и на улице призываю людей – я уже это прошел в своей жизни, я знаю, как умеют отвечать. И мы не махина, как Америка там и даже та же Турция – мы среднее европейское небольшое государство, и об нас ноги могут вытереть запросто.