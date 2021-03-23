Президент во время посещения кожевенного завода в Гатово: «Приватизировать предприятие мы не будем»

Новости Беларуси. Объединить производителей кожаных изделий в корпорацию. Такое поручение 23 марта дал Президент во время посещения Минского производственного кожевенного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот шаг главы государства вполне объясним: одна из проблем данной отрасли – высокий импорт сырья. К примеру, у отечественных производителей обуви белорусская кожа – не самый популярный товар. И в стране всего порядка 80 предприятий, которые используют это сырье в своем производстве.

Завод в Гатово – один из производителей кожевенной продукции. На площадке несколько лет назад провели масштабную модернизацию. Но результаты работы после дорогостоящего процесса очень далеки от обещанных показателей.

Президенту на экспресс-совещании предложили несколько вариантов, среди которых приватизация. Эту идею не поддержали ни сотрудники, ни местная власть, ни глава государства. Вместо этого было решено помочь заводу в Гатово: выделить средства, чтобы предприятие рассчиталось с долгами перед мясокомбинатами, и еще на строительство очистных сооружений.

Без решения этого вопроса предприятие просто не сможет нормально работать. Параллельно с этим будет создана корпорация, которая объединит производителей кожизделий и потребителей внутри страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, кто потребляет вашу продукцию – и вы, и мясокомбинаты, которые поставляют, – должны объединиться в одну ассоциацию. Потому что вы не можете жить без мясокомбинатов – там ваше сырье. А обувщики и другие не могут жить без вашего сырья. Так? Так. Замкнутый круг. 78, плюс вы, плюс Бобруйск, плюс Гродно, там еще какое-то небольшое частное предприятие, плюс мясокомбинаты – по стране их там семь или десять, двадцать мясокомбинатов. Объединяйтесь и осуществляйте единую политику, но приватизировать предприятие мы не будем. Нет такой необходимости. Это слишком простое решение, притом попросили приватизировать предприятие и предоставить огромные льготы. А льготы – это значит налоги платить не будут – равны той сумме, которую мы должны вложить в модернизацию. Ну какой же смысл? Поэтому старайтесь работать и удерживать это предприятие в своих руках. Ваших детей нигде не ждут. Поэтому сделайте хорошее предприятие, чтобы здесь могли работать ваши дети.

В январе следующего года мы сюда приедем, и в это время вы будете перерабатывать около 80 % всех кож, которые будут в стране, а в течение трех (скорее всего) – все 100 % будут сосредоточены здесь. И одно предприятие будет перерабатывать все шкуры в хорошее, мирового уровня сырье. Для этого надо, для всего-всего, как помощник подсчитал, около 30 миллионов евро. Это небольшая сумма на три года – для того, чтобы окончательно привести в порядок это предприятие. Эта задача ваша, мясокомбинатов в меньшей степени и обувщиков – одежда, обувь, галантерея, ремешки и прочие, которые вам должны помочь. Вот такие решения.