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Новости экономики за 11.03.2020

11 марта 2020 16:52
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Новости Беларуси. Какие новые предложения по поставкам нефти озвучил на встрече в Москве премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Как Госстандарт может повысить качество товаров и услуг. И где уже завтра начнет действовать запрет на ловлю рыбы. Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская

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