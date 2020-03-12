Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: «Для паники у нас нет никаких оснований»

Новости Беларуси. Повода для паники в связи с ситуацией с коронавирусом в Беларуси нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, принимая с докладом во Дворце Независимости министра здравоохранения Владимира Караника.

Глава государства подчеркнул, что система здравоохранения работает в оптимальном режиме, не допуская ажиотажа, максимально снижая риск распространения заболевания. И несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, в нашей стране уровень заболеваемости вирусными инфекциями, включая грипп, ниже прошлых лет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня прежде всего волнует главный вопрос – управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, вот как сейчас: вирус, вирус, вирус. Но тем не менее, если система функционирует, если она на что-то способна и тем более управляема, то и результаты есть.

Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований.