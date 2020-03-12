Прямой эфир

Президент Беларуси: «Маски шьют сейчас несколько предприятий, сотни тысяч штук в сутки»

12 марта 2020 10:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом во Дворце Независимости министра здравоохранения Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: «Для паники у нас нет никаких оснований»

Глава государства подчеркнул, что система здравоохранения работает в оптимальном режиме, не допуская ажиотажа, максимально снижая риск распространения заболевания.

Президент Беларуси: «Маски шьют сейчас несколько предприятий, сотни тысяч штук в сутки»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я предупреждал на съезде профсоюзов, что не надо бегать по аптекам за лекарствами какими-то ненужными, не надо скупать эти маски, еще чего-то там. Нет, побежали, скупили. И что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись. Ну купили и купили, хорошо. Мы так в шутку обсуждали – промышленность подняли нашу в этой части. Маски шьют сейчас несколько предприятий, сотни тысяч штук в сутки. Только не должно быть вот этих телодвижений ненужных, не должно быть никакой паники.

Президент Беларуси: «Маски шьют сейчас несколько предприятий, сотни тысяч штук в сутки»-4

Вот мои такие ощущения (это ощущения, я не говорю, что я основываю их на фактах каких-то), но у нас в это время всегда ОРВИ, вирусы и прочее бродит вдоль и поперек, особенно в Беларуси, потому что перемещения очень большие. Мне так кажется, что слава богу пока, мы даже не видим того уровня заболеваемости гриппом и другими вирусными болезнями, что было в прошлом и позапрошлом году, если в целом брать.

Ну да, есть настороженность по коронавирусу, поскольку непонятный для нас, новый вирус, якобы излечиться не можем. Но как показывает практика, что мы излечиваемся, если здравоохранение работает на человека.

Президент Беларуси: «Маски шьют сейчас несколько предприятий, сотни тысяч штук в сутки»-7

Президент Беларуси: «Маски шьют сейчас несколько предприятий, сотни тысяч штук в сутки»-9

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: «Для паники у нас нет никаких оснований»
12 марта 2020 10:21

Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: «Для паники у нас нет никаких оснований»

«Зелёный двор вместе!» Как подать заявку на посадку растения?
12 марта 2020 10:08

«Зелёный двор вместе!» Как подать заявку на посадку растения?

Тематические цветники к 75-летию Победы появятся в каждом районе Минска
12 марта 2020 10:00

Тематические цветники к 75-летию Победы появятся в каждом районе Минска