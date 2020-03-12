Президент Беларуси: «Маски шьют сейчас несколько предприятий, сотни тысяч штук в сутки»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом во Дворце Независимости министра здравоохранения Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: «Для паники у нас нет никаких оснований»
Глава государства подчеркнул, что система здравоохранения работает в оптимальном режиме, не допуская ажиотажа, максимально снижая риск распространения заболевания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я предупреждал на съезде профсоюзов, что не надо бегать по аптекам за лекарствами какими-то ненужными, не надо скупать эти маски, еще чего-то там. Нет, побежали, скупили. И что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись. Ну купили и купили, хорошо. Мы так в шутку обсуждали – промышленность подняли нашу в этой части. Маски шьют сейчас несколько предприятий, сотни тысяч штук в сутки. Только не должно быть вот этих телодвижений ненужных, не должно быть никакой паники.
Вот мои такие ощущения (это ощущения, я не говорю, что я основываю их на фактах каких-то), но у нас в это время всегда ОРВИ, вирусы и прочее бродит вдоль и поперек, особенно в Беларуси, потому что перемещения очень большие. Мне так кажется, что слава богу пока, мы даже не видим того уровня заболеваемости гриппом и другими вирусными болезнями, что было в прошлом и позапрошлом году, если в целом брать.
Ну да, есть настороженность по коронавирусу, поскольку непонятный для нас, новый вирус, якобы излечиться не можем. Но как показывает практика, что мы излечиваемся, если здравоохранение работает на человека.