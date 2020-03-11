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Румас на переговорах с Мишустиным: «Минимум по одному танкеру на каждый завод в месяц мы будем брать»

11 марта 2020 16:51
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Новости Беларуси. Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин встретились в Москве. Обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе интеграцию и поставки энергоносителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Румас на переговорах с Мишустиным: «Минимум по одному танкеру на каждый завод в месяц мы будем брать»-1

Российская сторона подчеркнула, что Беларусь является стратегическим и ведущим внешнеэкономическим партнером России на территории СНГ. Российская Федерация по-прежнему занимает первое место и по накопленным инвестициям в экономику республики.

Ситуация в последнее время изменилась – цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла. И пообещала в течение нескольких дней провести консультации с представителями нефтяных компаний и дать ответ.

Румас на переговорах с Мишустиным: «Минимум по одному танкеру на каждый завод в месяц мы будем брать»-4

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Минимум по одному танкеру на каждый завод в месяц мы будем брать вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет, потому что это уже вопросы экономической безопасности, вопросы диверсификации поставок. Они обсуждены, решения приняты, и здесь у нас уже есть четкая стратегия. Вопрос только в том, будем ли мы брать много этой альтернативной нефти, как мы сегодня берем, либо это будет минимальная партия для того, чтобы мы понимали и чувствовали рынок.

Больше новостей экономики за 11 марта здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Сергей Румас # Михаил Мишустин # Фотофакт

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