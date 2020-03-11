Румас на переговорах с Мишустиным: «Минимум по одному танкеру на каждый завод в месяц мы будем брать»

Новости Беларуси. Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин встретились в Москве. Обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе интеграцию и поставки энергоносителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская сторона подчеркнула, что Беларусь является стратегическим и ведущим внешнеэкономическим партнером России на территории СНГ. Российская Федерация по-прежнему занимает первое место и по накопленным инвестициям в экономику республики.

Ситуация в последнее время изменилась – цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла. И пообещала в течение нескольких дней провести консультации с представителями нефтяных компаний и дать ответ.