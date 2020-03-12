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«Один из самых инновационных проектов». Специалисты мирового уровня оценили технологии и оборудование на Нежинском ГОК

12 марта 2020 06:52
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Новости Беларуси. Более 400 метров под землей прошли комплексы «Ульяна» и «Ольга» после возобновления работы на строительной площадке Нежинского ГОКа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексы SBR с женскими именами развивают скорость в забое до 4,5 метров в сутки. Это почти вдвое быстрее в сравнении с традиционным буровзрывным способом.

«Один из самых инновационных проектов». Специалисты мирового уровня оценили технологии и оборудование на Нежинском ГОК-1
«Один из самых инновационных проектов». Специалисты мирового уровня оценили технологии и оборудование на Нежинском ГОК-2
«Один из самых инновационных проектов». Специалисты мирового уровня оценили технологии и оборудование на Нежинском ГОК-3

Новые технологии работы «Славкалия» активно привлекают специалистов мирового уровня. На этот раз основные принципы управления комплексами продемонстрировали канадским специалистам.

«Один из самых инновационных проектов». Специалисты мирового уровня оценили технологии и оборудование на Нежинском ГОК-5

Кевин Мелонг, руководитель операционного отдела стволопроходческого холдинга Redpath Group (Канада):
Я посещал многие рудники по всему миру и могу сказать, что это один из самых инновационных проектов, которые я когда-либо видел. Это впечатляющий проект!

«Один из самых инновационных проектов». Специалисты мирового уровня оценили технологии и оборудование на Нежинском ГОК-7

Йохен Грайнахер, генеральный директор стволопроходческой компании Redpath Deilmann (Германия):
Мы достигаем выдающихся результатов. Настроение на стройплощадке прекрасное, и мы, собственно говоря, очень довольны проектом. Здесь мы создаем новые вехи в области механизированной проходки, а в горном деле это признается во всем мире.

Кстати, в конце апреля на стройплощадке Нежинского ГОКа организуют день открытых дверей. В течение недели объект посетит вся мировая элита горнодобывающей промышленности, где сможет ознакомиться с работой уникальных для Европы машин.

«Один из самых инновационных проектов». Специалисты мирового уровня оценили технологии и оборудование на Нежинском ГОК-9
«Один из самых инновационных проектов». Специалисты мирового уровня оценили технологии и оборудование на Нежинском ГОК-10
«Один из самых инновационных проектов». Специалисты мирового уровня оценили технологии и оборудование на Нежинском ГОК-11
# Предприятия Беларуси

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