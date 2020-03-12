«Один из самых инновационных проектов». Специалисты мирового уровня оценили технологии и оборудование на Нежинском ГОК
Новости Беларуси. Более 400 метров под землей прошли комплексы «Ульяна» и «Ольга» после возобновления работы на строительной площадке Нежинского ГОКа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комплексы SBR с женскими именами развивают скорость в забое до 4,5 метров в сутки. Это почти вдвое быстрее в сравнении с традиционным буровзрывным способом.
Новые технологии работы «Славкалия» активно привлекают специалистов мирового уровня. На этот раз основные принципы управления комплексами продемонстрировали канадским специалистам.
Кевин Мелонг, руководитель операционного отдела стволопроходческого холдинга Redpath Group (Канада):
Я посещал многие рудники по всему миру и могу сказать, что это один из самых инновационных проектов, которые я когда-либо видел. Это впечатляющий проект!
Йохен Грайнахер, генеральный директор стволопроходческой компании Redpath Deilmann (Германия):
Мы достигаем выдающихся результатов. Настроение на стройплощадке прекрасное, и мы, собственно говоря, очень довольны проектом. Здесь мы создаем новые вехи в области механизированной проходки, а в горном деле это признается во всем мире.
Кстати, в конце апреля на стройплощадке Нежинского ГОКа организуют день открытых дверей. В течение недели объект посетит вся мировая элита горнодобывающей промышленности, где сможет ознакомиться с работой уникальных для Европы машин.