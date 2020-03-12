«Один из самых инновационных проектов». Специалисты мирового уровня оценили технологии и оборудование на Нежинском ГОК

Новости Беларуси. Более 400 метров под землей прошли комплексы «Ульяна» и «Ольга» после возобновления работы на строительной площадке Нежинского ГОКа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексы SBR с женскими именами развивают скорость в забое до 4,5 метров в сутки. Это почти вдвое быстрее в сравнении с традиционным буровзрывным способом.