Александр Лукашенко – о СУП «Озерицкий-Агро»: Образец хозяйства, и к этому надо идти

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает в 2015 году получить урожай не хуже прошлогоднего. Ситуацией в сельском хозяйстве 14 апреля интересовался президент Александр Лукашенко.

В Минской области глава государства посетил сельскохозяйственное предприятие «Озерицкий-Агро», где выращивают зерно, получают молоко и занимаются агроэкотуризмом. Такая тактика развития села получила высокую оценку президента.

В эти дни погода аграриям не шепчет: дожди и сильный ветер. Синоптики даже объявили штормовое предупреждение. Но посевную никто не отменял. В хозяйстве «Озерицкий-Агро» Смолевичского района засеяли почти все яровые – взялись за картофель.

Нина Железнова, директор СУП «Озерицкий-Агро»:

Сорт картошки – «Миранда». Очень востребована. Желтая мякоть, разваристая.

В высокий сельскохозяйственный сезон Нина Викентьевна уже с шести утра на ногах. Именно под ее началом и работает большое хозяйство. На погоду не жалуется. Говорит, весну никто не отменял.

Нина Железнова, директор СУП «Озерицкий-Агро»:

Главный министр в любом колхозе – это технология. Если ты ее выполняешь, значит все нормально. Мы технологию выполняем, поэтому добиваемся хороших результатов. Конечно, хватает у нас как и у всех сложностей, трудностей, но на то мы и люди, чтобы с ними справляться и выходить победителями.

Как идут полевые работы, рассказывают президенту. Они как раз в разгаре по всей стране. Посеяно больше 80% ранних яровых культур. Потери озимых небольшие, а вот с рапсом дела похуже – часть придется пересеять.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главное, чтобы это выгодно было по цене и рентабельности.

Южные области уже справились, а к 25 апреля посев яровых культур завершат во всех регионах. На очереди – картофель, сахарная свекла, лен, кукуруза.

Результаты этого весеннего задела уже осенью можно будет почувствовать в закромах страны.

Михаил Русый, заместитель премьер -министра республики Беларусь:

Тот снежок, который прошел, несколько задержал, на два дня, посевные работы. Но он принес больше пользы – дал влагу. И эта погода прохладная дает возможность куститься. Кроме того, приступили к посеву всех культур. Все, что есть у нас, это реальная возможность, нам позволяет не менее прошлого года получить урожай.

Александр Лукашенко смотрит, как идет сев «второго хлеба». Все картофельное поле – в земляных горках. В таких «пирамидках» и оставляют клубни. Гребень лучше прогревается – картофель растет быстрее. Сортом хвалятся главе государства.

Земли здесь «нежирные», бальность их невысокая. Но современные подходы, которые используются в сельском хозяйстве, технологии, помогают получать неплохой результат. Кормить нужно и себя, и приличное поголовье.

Это было поручением президента – довести до ума в стране молочно-товарные комплексы, построить новые фермы и реконструировать старые. Не случайно, ведь именно животноводство дает Беларуси немалые деньги. Этот комплекс в Минской области работает уже полтора года.

За последние три года в Беларуси построено около 400 новых ферм. Реконструировано и введено в эксплуатацию больше 1000.

Не все работают на отлично – приходится решать вопрос с производительностью и поголовьем – не на всех фермах его хватает. В «Озерицком» справляются. Это одна из двух новых молочных ферм в хозяйстве. Рассчитана на тысячу голов.

Светлана Ковзан, ведущий зоотехник-селекционер молочно-товарной фермы «Задомля»:

Раньше при ручном доении была нагрузка на доярку 12 голов. А здесь на три доярки уже 800 голов. И раньше был 3,5 тысячи удой на корову, а теперь мы доим 7,5. Результат. Все – технологии.

Как сегодня работает комплекс, смотрит президент. Здесь используются современные технологии. Например, доильное оборудование «Карусель-елочка». Быстро и современно. За полчаса проходит по доильному кругу 100 голов. У каждой коровы есть свой своеобразный «электронный паспорт» – вся информация о буренке заносится в компьютер. Так что рекордсменок, которые дают по четыре ведра молока в день, здесь знают в лицо.

Светлана Ковзан, ведущий зоотехник-селекционер молочно-товарной фермы «Задомля»:

С момента поступления каждой коровы на данный комплекс заводится «карта» коровы, куда заносятся все ее данные: по физиологии, по продуктивности. Все фиксируется, мы все можем проследить.

Роботизированные фермы требуют и хороших специалистов. Кадры нужны с мозгами. Впрочем, истории разные на селе бывают. Но замечено: работает хозяйство – подтягиваются и люди.

Нина Железнова, директор СУП «Озерицкий-Агро»:

Прихожу на ферму. Мама выпивала немного, а два мальчика на колясках молоко возили. Я сказала, что они молодцы. 1 сентября – линейка в школе, поздравляют, грамоты лучшим. А мы им – по два миллиона и по благодарственному письму. И этих двух мальчиков вызываем. Выросли эти парни: один сейчас в милиции служит, второй – механизатором. А мама стала лучшей телятницей хозяйства.

Здесь зашла речь о развитии белорусского села.

Президент предложил определить в каждом районе по несколько деревень и застроить их доступным для сельчан жильем.

Это могут быть, например, бывшие центры объединенных хозяйств, где уже есть необходимая инфраструктура.

Александр Лукашенко

В вашем хозяйстве еще, допустим, 3-4-5 деревень. Дороги там есть, потому что это были центральные. Если нужно, подремонтировать. И там, на этих участках (там же дома уже некоторые разрушены, усадьбы свободные), там строить, как мы сделали, дома. Нам надо для сельчан просто делать дешевые дома. И мы таким образом можем такие деревеньки планово застроить и заселить туда людей. Нам надо перспективные агрогородки полюс эти деревни. А вам виднее, какая деревня будет развиваться, где там еще, куда люди пойдут жить. Это вам виднее. И с председателем сельского совета, предрайисполкома надо в каждом районе иметь такую карту, где мы будем развивать. Если мы потеряем деревню (я уже 20 год об этом говорю), потеряем страну.

Коллектив работает на новой ферме небольшой: три десятка человек. Люди стараются, в итоге почти 98% молока получается сорта «экстра». Отсюда и неплохие зарплаты. У доярок – от 8 до 13 миллионов рублей.

Ирина Красногорская, главный зоотехник СУП «Озерицкий-Агро»:

У нас уже эта ферма дала прибыль за прошлый год. И если такими темпами, то она окупиться не за 15-20 лет, а гораздо раньше.

За последнее время в Беларуси увеличили производство молока и мяса. В продажах продукции АПК в первую очередь ориентируются на российский рынок – там как раз после Пасхи прогнозируют оживление на рынке. Масло, сыр и сухое молоко продвигают на Дальний Восток. Для этого должны работать товаропроводящие сети. Плюс ищут новых партнеров.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

12 наших предприятий уже сертифицированы на Китай. Первый контейнер пробной продукции уже пошел. Поэтому надеемся на то, что положительно решится именно на китайской стороне с той целью, чтобы поставлять на этот огромнейший рынок нашу молочную продукцию.

Зарабатывает хозяйство еще и на отдыхе. Свой оздоровительный центр расположили в живописном месте. Здесь можно порыбачить, покупаться, покататься на лодках и катамаранах. На территории – банный комплекс и комфортные домики для проживания. Отдыхают и сотрудники сельхозпредприятия, и туристы.

Ольга Симченко, начальник оздоровительного центра «Сосновая»:

Заполняемость очень большая, особенно в летнее время. Беседки, сама атмосфера (лес, природа) – нам, славянам, это очень близко по духу. Поэтому, конечно, это надо развивать. И это очень выгодно. Месяц назад была выручка в 320 млн. Мы вышли в плюс.

О рентабельности агротуризма говорит и официальная статистика. За восемь лет кредитную поддержку получили полтысячи таких проектов. Изюминка этого центра – присмаки собственного производства. Овощи, рыба, молоко – все свое. Грех не попробовать.

Президент заметил: было бы хорошо развить в стране целую сеть белорусской кухни. Это позволит и себестоимость сделать невысокой, и доступность повысить.

Александр Лукашенко:

Сеть белорусского обеда. Там пару сосисок, картошки хорошей. Блюда, которые мы едим. В любом городе. Вот, он пришел, съел, стакан молока. Во-первых, по себестоимости – это невысокая себестоимость. И людям доступно, и сеть была бы нормальная. Белорусской кухни. Или еще драники добавить.

В этой усадьбе несколько домиков для гостей. В каждом – своя атмосфера и интерьер. Сегодня, кстати, все больше обращают внимание на качество туристических услуг.

У банкиров уже есть предложение для тех, кто успешно реализовал один проект и пришел за поддержкой повторно с новым идеями, – поддержат рублем.

Набирают популярность и «зеленые» усадьбы, где предлагают здоровый образ жизни и натуральные продукты. С клиентами у таких центров проблем нет: свадьбы, юбилеи и традиционный отдых.

Кстати, традиции не обошли стороной и сегодня. Все-таки продолжается пасхальная неделя.

Было заметно, что хозяйский подход в «Озерицком-Агро» президенту по душе. Работают с отдачей.

Александр Лукашенко:

Пожалуйста, образец хозяйства. И к этому надо идти. Но желательно побыстрее. Тогда мы забудем проблему сельского хозяйства.