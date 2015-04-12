Складские запасы белорусских предприятий: легко ли продать то, что лежит мертвым грузом не один год

Новости Беларуси. Индустриальный парк «Великий камень» будет местом создания высокотехнологичного продукта с высокой добавленной стоимостью, а значит и выхода на новые рынки. Их отсутствие часто становится причиной роста складских запасов. Когда товара на миллиарды, но вот девать его некуда. Легко продать то, что стоит дешево и нужно всем. А вот как сбыть то, что лежит мертвым грузом не первый год?

Попытаемся провести свой «разгрузочный день», чтобы разобраться в первопричинах складских залежей. Купят ли покупатели столичного универмага выбранные нами среди ассортимента модели?

Покупатели:

Выбрала ли бы такую кофточку, белорусский трикотаж? Не нравятся модель, цвет и качество. По дизайну вообще бы глаз не остановился.

Такую блузку не выбрала бы, пожалуй.

Гольфик какой-то мешковатый.

Неутешительный результат блиц-опроса. Этим моделям покупатели сказали «нет». Неудивительно, что подобная продукция пылится на складах предприятий. Сегодня в универмаге бойко идет торговля. Но среди ходовых моделей немало и аутсайдеров, которым, похоже, долго придется ждать своего покупателя.

Вот и на Жодинской трикотажной фабрике в гору порой идут не дела, а складские запасы.

Еще в январе Госконтроль обнаружил на стеллажах 90 тысяч единиц продукции 2012 года выпуска. Сейчас на складе товара на 60 миллиардов рублей.

Эльвира Комиссарова, заместитель председателя Борисовского межрайонного Комитета государственного контроля:

Это много, потому что это получается двухмесячный запас продукции. Необходимо находить, например, новые рынки сбыта, новые формы общения с потребителем, как, например, отгрузка продукции на оптовые склады, чтобы в дальнейшем реализовывать их индивидуальным предприятиям.

Александр Рубанцев, исполняющий обязанности директора предприятия:

В настоящее время мы проводим модернизацию предприятия, внедряем новое оборудование. Оно позволит нам снижать затраты на производство. И мы надеемся, что в ближайшем будущем наш товар станет немножко дешевле.

В новые коллекции этот брестский производитель вполне оправданно включает хиты продаж прошлого сезона. А количество новых моделей регулирует в зависимости от предварительных заказов клиентов. Такая работа на западный манер автоматически снимает проблему загруженных складов.

Екатерина Новицкая, директор сети фирменных магазинов:

Работа по системе предварительного заказа позволяет свести к минимуму остатки коллекции прошлого сезона, а то небольшое количество продукции, которое остается, реализуется в наших розничных магазинах по сниженной цене.

Эта одежда, произведенная в Бресте, для стильных деловых женщин. Потому демократичной марку не назовешь. Но цены адекватны качеству. Хорошие лекала плюс современный дизайн. Когда есть достойные белорусские бренды, покупателям не остается путей отступления за китайским или турецким товаром.

Покупатель:

Когда видишь такую продукцию, какая-то гордость возникает за то, что действительно в нашей стране могут изготавливать и красивую одежду.

Если для легкой промышленности складские запасы, как правило, больная тема, то на Борисовском заводе медпрепаратов своя головная боль – нехватка мощностей.

Остатков здесь – необходимый минимум, лишь чтобы вовремя обеспечивать отгрузку клиентам. Предприятие – один из монополистов на фармацевтическом рынке. Но даже в такой специфической отрасли здоровую конкуренцию никто не отменял. Если бы не постоянная модернизация, кстати, за счет собственных и кредитных средств, продукция не была бы так востребована.

Сергей Пономаренко, начальник отдела маркетинга Борисовского завода медицинских препаратов:

Сейчас ведется большая работа по регистрации лекарственных средств во Вьетнаме, в Камбодже и в Шри-Ланке. Но, учитывая то, что 2015 год объявлен годом максимального насыщения отечественной продукцией, а именно 50% отечественной продукции, предприятием взят курс на максимальное удовлетворение заявок наши покупателей.

Затоваренность складов, как и болезнь, здесь считают, легче предупредить.

Борисовский завод выпускает 223 наименования. Постоянно осваивают новые. Чем шире ассортимент, тем сложнее производственникам перестраивать оборудование, зато проще маркетологам гибко реагировать на спрос. Увеличению объемов производства белорусских лекарств будут рады и российский рынок, и белорусские сети аптек.

Валентина Огиевич, фармацевт:

Нужно расширять объемы, потому что теперь люди очень следят за своим здоровьем. У нас тоже не залеживается. Может быть, потому что таким коммерческим аптекам как наша и не все в полном объеме отпускается. Приоритет у государственных компаний.

Могилевский мясокомбинат темпов производства не сбавляет даже в Пост. Таможенным союзом географию экспорта не ограничивает. Есть заказы даже из Ирана и Ирака. Для увеличения оборота «вкусной» стараются сделать не только продукцию, но и упаковку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Ногих, начальник торгового отдела Могилевского мясокомбината:

Технологическая служба разрабатывает новые продукции, внедряет новые технологии, ведется работа над упаковкой. И мы себя зарекомендовали на всех рынках с положительной стороны. Пост есть Пост. И мы ощущаем то, что замедляется реализация продукции, но по уровню прошлого года мы идем.

Тем временем на Гродненском консервном заводе запасы на складах в семь раз превышают месячную норму производства. Причина – ориентация только на российский рынок.

Анфиса Шипица, главный бухгалтер Гродненского консервного завода:

Около 40% продукции идет на экспорт, в основном на Россию. И в связи с падением рубля в ноябре-декабре у нас фактически были приостановлены отгрузки.

Когда полгода назад российские клиенты в связи с кризисом начали снимать заявки, складские запасы стали расти в геометрической прогрессии.

Александр Добрук, начальник отдела Комитета госконтроля Гродненской области:

Предприятие, можно сказать, заморозило свои оборотные средства на складе. Вынуждено для того, чтобы пополнять оборотку, обращаться в банк, брать кредиты под проценты. А эти проценты ложатся на стоимость продукции. И, соответственно, финансовое положение предприятия от этого не улучшается.

Сейчас рынки сбыта пытаются диверсифицировать, налаживают контакты с другими российскими регионами и Прибалтикой.

Но вот парадокс: на закупку сырья для загрузки предприятия на следующий сезон нужно 10 миллиардов рублей. Ровно столько сейчас буквально законсервировано в нераспроданной продукции. Самый ходовой товар – зеленый горошек. Но чтобы производить больше рентабельной продукции, не хватает мощностей. А на модернизацию нет денег, ведь они вложены в пока что нереализованный товар. Вот такой вот замкнутый круг.