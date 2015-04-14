Александр Лукашенко: Если мы потеряем деревню – потеряем страну

Новости Беларуси. Перспективные деревни в дополнение к агрогородкам. Президент Беларуси сегодня, 14 апреля, предложил определить в каждом районе по несколько деревень и застроить их доступным для сельчан жильем. Это могут быть, например, бывшие центры объединенных хозяйств, где уже есть необходимая инфраструктура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь об этом зашла в ходе посещения сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро». Александр Лукашенко ознакомился с организацией посадки картофеля и посетил молочную-товарную ферму. Ее в хозяйстве построили полтора года назад. Здесь используются современные технологии, а у каждой коровы есть своеобразный паспорт. Как отметил глава государства, это хозяйство можно назвать образцовым.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам кроме агрогородков надо определить в качестве перспективных в вашем хозяйстве 3-5 деревень. Дороги там есть, потому что это были центральные, если нужно – подремонтировать. И там, на этих участках (там же дома уже некоторые разрушены, усадьбы свободны) строить, как мы сделали, дома. Я о чем еще подумал: на будущую пятилетку, если все будет нормально и придется нам работать, нам надо для сельчан просто делать дешевые дома. И мы таким образом такие деревеньки можем планово застроить и поселить туда людей. Нам надо перспективные агрогородки плюс эти деревни, а вам виднее: какая деревня будет развиваться, куда люди пойдут жить. Это вам виднее. И с председателем сельского совета, райисполкома надо в каждом районе иметь такую карту: где мы будем развивать. Если мы потеряем деревню – двадцатый год об этом говорю, – потеряем страну.

Александр Лукашенко также посетил оздоровительный центр «Сосновое», который построен сельхозпредприятием «Озерицкий-Агро». Он работает всего третий год. В прошлом месяце выручка составила 320 млн рублей.

Туристам предлагают блюда национальной кухни, причём, продукты, в основном, выращены на своих же полях. Созданы и комфортные условия для отдыха – сауна с бассейном, рыбалка, пляж, лодки и живописная природа.