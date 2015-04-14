Всероссийский стартап-тур Фонда «Сколково» проходит в Минске

Новости Беларуси. Бизнес-ангелы, менторы и инвесторы собрались 14 апреля в Минске, чтобы оценить инновационный потенциал нашей страны. В столице Беларуси проходит Всероссийский стартап-тур Фонда «Сколково», в котором участвуют несколько сотен человек.

В первую очередь, это молодые ученые, участники технопарков, победители проекта «100 идей для Беларуси», аспиранты и студенты. Лучшие проекты презентуют на крупнейшей российской конференции стартапов в «Сколково», которая состоится в начале июня.

Этот робот в будущем может появиться у каждого. Умным помощником, который следит за всем, что происходит в доме, можно управлять с помощью телефона или планшета.

Это одна из последних разработок белорусского ученого. Сергей Герасюто занимается робототехникой уже более 10 лет. На его счету не один белорусский робот.

Сергей Герасюто, заведующий сектором робототехники Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси»:

У нас порядка пяти типов разных роботов. Все типы шасси мы задействовали. Это колесные, гусеничные. И сейчас еще взяли тип шасси шаровидной формы.

На этой инновационной витрине – последние наработки Сергея. Некоторые из них уже побывали в российском «Сколково». А вот домашний робот пройдет боевое крещение впервые.

Сергей, как и десятки молодых ученых из Беларуси, 14 апреля – в Национальной библиотеке, которая на несколько дней превратилась в инновационную площадку. В Минске проходит Всероссийский стартап фонда «Сколково».

Виталий Грымак, помощник генерального директора научно-технологического парка БНТУ:

Мы представляем около 10 инновационных проектов по созданию новых инновационных предприятий и производств. Хотели бы показать эти проекты экспертам «Сколково», услышать мнения об этих проектах, поделиться нашим опытом.

В конкурсе будут участвовать более 200 проектов в медицине, энергетике и промышленности, инновациях для детей. Больше всего заявок в сфере IT.

Всего же в Минске стартап собрал 70 участников. Такого количества не было ни в одном городе России.

Евгений Таубкин, инвестиционный директор Фонда «Сколково» (Россия):

В Беларуси всегда была очень сильная научная школа. И сейчас, когда мы зачастую проводим мероприятия для инвесторов и смотрим проекты, проекты из Беларуси, наверное, занимают половину из топового листа.

Среди гостей – представители Правительства России. Наука – дело государственной важности. Впрочем, и в нашей стране только в 2014 году объем господдержки именно стартапов в Беларуси увеличился в 3,5 раза.

Встать на ноги молодым ученым помогают в технопарках и в центрах бизнес-поддержки. Они создаются на базе крупных университетов. Их основная цель – обучить молодого ученого еще и бизнес-грамоте.

«Сколково» – российский наукоград, где представлены более тысячи компаний. Среди партнеров инновационного центра – крупнейшие зарубежные фирмы. В 2014 году доходы «Сколково» составили около миллиарда долларов.

Василий Белов, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» (Россия):

Конкурентное преимущество, конкурентная идея, которая создает реально что-то новое, – это главное. Второе – это команда, потому что иногда люди являются более важным, чем идея, которую они реализуют. И третье – умение о себе рассказать. Тогда вас заметят.

После подведения итогов лучшие 15 белорусских бизнес-проектов отправятся на крупнейшую российскую конференцию стартапов, которая пройдет в Москве в начале июня.

Планируется, что белорусские инновации будут представлены и на Олимпиаде технопарков. Она пройдет в «Сколково» в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.