Александр Лукашенко о распределении помощи: «Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги»

Новости Беларуси. Правительство предложило определить болевые точки – отрасли, которые больше всех страдают от замедления экономической активности и падения спроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пакете мер – вопросы налогообложения, аренды, трудовых отношений. Президент категоричен: как распределить помощь решать должны в том числе и губернаторы. Им на месте виднее, кому нужна та самая соломинка, которая позволит удержаться на плаву.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы будем денежные средства какие-то выделять стране для экономики, я сказал: эти денежные средства делить будут губернаторы. Они этого захотели. Они этого потребовали. Косинец поднял вопрос, я с Кравцовым, Зайцем переговорил – они говорят: мы сами разберемся, или магазин поддерживать, или химволокно, или какое-то ковровое предприятие.

В чем неправильно? Они правы, им видней там, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги, кому тут что достанется напрямую. Не надо этим заниматься. И слава богу, что регионы берут на себя эти вопросы.

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