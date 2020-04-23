Александр Лукашенко: «Если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит»

Новости Беларуси. В стране от коронавируса не отмахиваются. Делается все необходимое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Верность выбранного пути поддержали и специалисты ВОЗ – в адрес Президента пришло благодарственное письмо за вовремя принятые меры.

В эти дни устами своих чиновников Всемирная организация здравоохранения призывает думать и действовать спокойно и разумно, опираясь на факты и не поддаваясь страхам. Этой рекомендации в Беларуси придерживаются максимально. Впрочем, и от остальных советов не отмахиваемся. Но с поправкой на нашу реальность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть изучены, обязательно изучены. Нельзя от них отмахиваться. Но если, допустим, они нам рекомендуют, как некоторые пишут, вплоть до комендантского часа ввести… Слушайте, я еще раз подчеркиваю: надо – введем и комендантский час. Надо – изолируем и города, и поселки, и деревни (подробнее здесь). Нельзя действовать на авось и нельзя действовать «а давайте сделаем на всякий случай, хуже не будет». Хуже то не будет, но если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит больных госпитализировать.