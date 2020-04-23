Александр Лукашенко: «Если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит»
Новости Беларуси. В стране от коронавируса не отмахиваются. Делается все необходимое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Верность выбранного пути поддержали и специалисты ВОЗ – в адрес Президента пришло благодарственное письмо за вовремя принятые меры.
В эти дни устами своих чиновников Всемирная организация здравоохранения призывает думать и действовать спокойно и разумно, опираясь на факты и не поддаваясь страхам. Этой рекомендации в Беларуси придерживаются максимально. Впрочем, и от остальных советов не отмахиваемся. Но с поправкой на нашу реальность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть изучены, обязательно изучены. Нельзя от них отмахиваться. Но если, допустим, они нам рекомендуют, как некоторые пишут, вплоть до комендантского часа ввести…
Слушайте, я еще раз подчеркиваю: надо – введем и комендантский час. Надо – изолируем и города, и поселки, и деревни (подробнее здесь).
Нельзя действовать на авось и нельзя действовать «а давайте сделаем на всякий случай, хуже не будет». Хуже то не будет, но если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит больных госпитализировать.
Поэтому была принята по моему жестокому настоянию такая система, и врачи ее поддержали, что если мы видим, что человек на последней стадии выздоровления – давайте мы освободим эту койку, вдруг она нам пригодится. И переместим человека в санатории, профилактории, где у нас подготовлены. А кого-то оставим или направим из системы здравоохранения на амбулаторное лечение. И сегодня еще ни один врач мне не сказал, вот по Минску я контролирую, Наталья Ивановна тоже мне не доложила, что это было неправильное решение. Амбулаторное лечение дает хороший результат в плане разгрузки нашей системы здравоохранения и, что самое важное, врачей.
Я убежден, что мы справимся с этой проблемой. Тем более вы видите, что эта проблема все больше и больше становится проблемой политической. Она политизируется, эта проблема. И я предупреждал всех, и вас сегодня публично предупреждаю об этом.
Я же говорил: у нас сторонников, даже сочувствующих, не будет. Потому что мы пошли против течения (подробнее здесь).