Министр сельского хозяйства рассказал, как идёт эксперимент с разделением аграрной сферы Витебской области на структуры

Новости Беларуси. В 2020 году в Витебской области начали эксперимент – разделили аграрную сферу на семь структур. Убыточные, низкорентабельные хозяйства присоединили к мясо- и молокоперерабатывающим производствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сформировались серьезные структуры, которые сейчас должны обеспечить серьезную управляемость, за счет организации прибавить 18-20 %.

Александр Лукашенко: те кредиты, которые брало село, надо возвращать

Отсрочка по кредитам и отсрочка по долговым обязательствам позволят нарастить объемы продукции в первые годы, чтобы обеспечивать рассрочку долговых обязательств и дать устойчивую работу этим предприятиям.