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Министр сельского хозяйства рассказал, как идёт эксперимент с разделением аграрной сферы Витебской области на структуры

12 ноября 2020 19:40
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Новости Беларуси. В 2020 году в Витебской области начали эксперимент – разделили аграрную сферу на семь структур. Убыточные, низкорентабельные хозяйства присоединили к мясо- и молокоперерабатывающим производствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр сельского хозяйства рассказал, как идёт эксперимент с разделением аграрной сферы Витебской области на структуры-1

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Сформировались серьезные структуры, которые сейчас должны обеспечить серьезную управляемость, за счет организации прибавить 18-20 %. 

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Отсрочка по кредитам и отсрочка по долговым обязательствам позволят нарастить объемы продукции в первые годы, чтобы обеспечивать рассрочку долговых обязательств и дать устойчивую работу этим предприятиям.

# Сельское хозяйство # Экономика # Иван Крупко # Фотофакт

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