Новости экономики за 20.11.2020

Новости Беларуси. Кто будет финансировать проекты в сфере создания и развития транспортной инфраструктуры, зачем представители белорусских предприятий отправились в Стамбул и почему эксперты прогнозируют рост цен на шубы? Наталья Надольская с новостями деловой сферы. В ЕАЭС ПОЯВИТСЯ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ЛОГИСТИКИ ТРАНСПОРТА В ЕАЭС появится единая информационная платформа, посвященная логистике транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем железнодорожных поставок показал рост, в том числе и за счет сокращения грузовых авиаперевозок. Так, железнодорожный контейнерный транзит «Азия-Европа» увеличился в 1,5 раза. Эксперты признают очевидную необходимость создания единой цифровой экосистемы для ЕАЭС, чтобы повысить роль государств – членов союза в глобальных цепочках поставок.

Цифровая трансформация логистики позволит не терять время при грузовых операциях, выявлять удобные маршруты и условия транспортировки, предварительно бронируя очереди на международных пунктах пропуска. Все это невозможно без формирования единой информационно-цифровой среды. ПРАВИТЕЛЬСТВО УВЕЛИЧИЛО ЛИМИТЫ КРЕДИТОВАНИЯ БАНКОМ РАЗВИТИЯ В 2020 ГОДУ Правительство увеличило лимиты кредитования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2020 году. Лимит увеличен на 28 миллионов рублей. Всего Банк развития может выдать в 2020 году 1 миллиард 767 миллионов рублей. Дополнительные средства предоставлены на проекты в сфере создания и развития транспортной инфраструктуры.

8 миллионов рублей получит Национальный аэропорт Минск. Также еще 20 миллионов рублей получит Минский метрополитен. Белорусская делегация деловых кругов приняла участие в форуме MUSIAD Expo в Стамбуле ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ ЦЕН НА ШУБЫ Эксперты прогнозируют рост цен на шубы. Пушной бизнес в некоторых государствах буквально трещит по швам. Производители пушнины опасаются повторить печальный опыт датчан. Напомним, там истребили миллионы норок из-за угрозы передачи мутировавшего вируса от животного к человеку. Из-за сложившейся ситуации цены на шкурки и готовые изделия в ближайшее время могут вырасти вдвое.

Заявления с намерениями активнее развивать пушной бизнес высказали представители российского Минпромторга и украинской Ассоциации звероводов. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА КОРОНАВИРУСА ВНЕСЕНА В ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ В стране установили предельные максимальные тарифы на услуги по диагностике коронавируса. Стоимость теста ПЦР теперь не может быть выше 53 рублей. Максимальная стоимость исследования на определение иммуноглобулинов с использованием экспресс-тестов – 31,5 рубля.