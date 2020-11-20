Новости экономики за 20.11.2020
Новости Беларуси. Кто будет финансировать проекты в сфере создания и развития транспортной инфраструктуры, зачем представители белорусских предприятий отправились в Стамбул и почему эксперты прогнозируют рост цен на шубы?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
В ЕАЭС ПОЯВИТСЯ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ЛОГИСТИКИ ТРАНСПОРТА
В ЕАЭС появится единая информационная платформа, посвященная логистике транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объем железнодорожных поставок показал рост, в том числе и за счет сокращения грузовых авиаперевозок. Так, железнодорожный контейнерный транзит «Азия-Европа» увеличился в 1,5 раза.
Эксперты признают очевидную необходимость создания единой цифровой экосистемы для ЕАЭС, чтобы повысить роль государств – членов союза в глобальных цепочках поставок.
Цифровая трансформация логистики позволит не терять время при грузовых операциях, выявлять удобные маршруты и условия транспортировки, предварительно бронируя очереди на международных пунктах пропуска. Все это невозможно без формирования единой информационно-цифровой среды.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УВЕЛИЧИЛО ЛИМИТЫ КРЕДИТОВАНИЯ БАНКОМ РАЗВИТИЯ В 2020 ГОДУ
Правительство увеличило лимиты кредитования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2020 году.
Лимит увеличен на 28 миллионов рублей.
Всего Банк развития может выдать в 2020 году 1 миллиард 767 миллионов рублей. Дополнительные средства предоставлены на проекты в сфере создания и развития транспортной инфраструктуры.
8 миллионов рублей получит Национальный аэропорт Минск. Также еще 20 миллионов рублей получит Минский метрополитен.
Белорусская делегация деловых кругов приняла участие в форуме MUSIAD Expo в Стамбуле
ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ ЦЕН НА ШУБЫ
Эксперты прогнозируют рост цен на шубы. Пушной бизнес в некоторых государствах буквально трещит по швам. Производители пушнины опасаются повторить печальный опыт датчан. Напомним, там истребили миллионы норок из-за угрозы передачи мутировавшего вируса от животного к человеку. Из-за сложившейся ситуации цены на шкурки и готовые изделия в ближайшее время могут вырасти вдвое.
Заявления с намерениями активнее развивать пушной бизнес высказали представители российского Минпромторга и украинской Ассоциации звероводов.
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА КОРОНАВИРУСА ВНЕСЕНА В ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ
В стране установили предельные максимальные тарифы на услуги по диагностике коронавируса. Стоимость теста ПЦР теперь не может быть выше 53 рублей. Максимальная стоимость исследования на определение иммуноглобулинов с использованием экспресс-тестов – 31,5 рубля.
Лабораторная диагностика коронавируса внесена в перечень социально значимых услуг, цены на которые могут регулировать госорганы.