Новости экономики за 24.01.2020

Новости Беларуси. Зачем правительство утвердило список опасных отходов и когда изменятся тарифы на некоторые почтовые услуги? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЕЗДАХ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МОЖНО БУДЕТ РАССЧИТАТЬСЯ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ НА ВСЕМ МАРШРУТЕ

Тем, кто отправляется в зарубежную поездку на поезде, для комфортного путешествия теперь не обязательно запасаться наличностью. Постель, чай, посещение вагона-ресторана и другие услуги можно оплачивать банковской картой не только во время движения по территории нашей страны, но и на протяжении всего маршрута.