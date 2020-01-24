Внедрять школьные знания в реальность. Что будут изучать дети на факультативе от ПВТ «Микробит»

Новости Беларуси. Войти в IT. ПВТ разработал новый образовательный проект для школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его запуск и презентация прошли 24 января в бизнес-инкубаторе Парка.

«Микробит» – это факультатив для учеников 5-6 классов. На занятиях ребята изучают программирование, что поможет им создавать собственные электронные устройства. К проекту уже подключились 27 школ. С участниками проекта встретился Дмитрий Боярович. Новая реальность – в каждой школе. Эта маленькая плата – микроконтроллер. Для тех, кто не силен в информатике – деталь, которая отвечает за функционирование техники – любой: от новогодних гирлянд до систем управления АЭС.

Юрий Балалов, директор инженерной компании:

На базе микробит и деталей, совмещенных с «Лего», можно сделать такую штуку. Это автомобиль, который ездит вперед-назад, влево-вправо. Его можно запрограммировать, чтобы он ездил автономно, оснастить датчиками зрения, он будет распознавать, то есть машинное зрение будет. «Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников

Освоив принципы работы микроконтроллеров, можно понять механизмы, позволяющие создавать «умные» гаджеты. Этого и хотят добиться организаторы проекта «Микробит» – чтобы школьники уже с 5 класса (кто хочет, конечно) этими навыками владели.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Заявки на участие в новом образовательном проекте подавали педагоги и учреждения образования со всей страны. Но отбор прошел только каждый третий претендент. Это самые опытные преподаватели и самые оснащенные школы. Сегодня учителя приехали в Минск. С ними провели обучающий семинар. А вот такие учебные наборы станут необходимым пособием в учебе. Их предоставили несколько компаний-резидентов ПВТ. Именно они финансово поддержали проект.