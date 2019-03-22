На Сахалине открыли магазин «Белорусские продукты»

Новости Беларуси. Жители далекого Южно-Сахалинска теперь могут оценить вкус и высокое качество наших продовольственных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается, по многочисленным просьбам горожан там открыли магазин «Белорусские продукты». В нем представлен широкий ассортимент колбас и мясных деликатесов, молочки, консервов и кондитерских изделий.

Все товары привозят из Беларуси специально оборудованным транспортом. Время в пути – 8-9 дней. В планах – открытие в городе оптового склада белорусских продуктов и значительное расширение ассортимента.

Больше новостей экономики за 22 марта здесь.