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На Сахалине открыли магазин «Белорусские продукты»

22 марта 2019 17:29
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Новости Беларуси. Жители далекого Южно-Сахалинска теперь могут оценить вкус и высокое качество наших продовольственных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Сахалине открыли магазин «Белорусские продукты» -1

Как сообщается, по многочисленным просьбам горожан там открыли магазин «Белорусские продукты». В нем представлен широкий ассортимент колбас и мясных деликатесов, молочки, консервов и кондитерских изделий.

На Сахалине открыли магазин «Белорусские продукты» -4

Все товары привозят из Беларуси специально оборудованным транспортом. Время в пути – 8-9 дней. В планах – открытие в городе оптового склада белорусских продуктов и значительное расширение ассортимента.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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