«Очень важно создать новые рабочие места». Президент Беларуси во время рабочей поездки в Барановичи

В мероприятии участвуют руководители предприятий и организаций, представители местных органов власти и Брестского облисполкома. Согласно социологическому исследованию, которое провели для главы государства накануне поездки в Брестскую область, сейчас белорусов больше всего волнует уровень цен, а также размер и выплаты заработной платы и пенсий, наличие рабочих мест.

Новости Беларуси. Стабильность страны напрямую зависит от экономики. Об этом 22 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с активом Барановичей и Барановичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед руководством региона Президент поставил задачу в первую очередь развивать экономику и повышать эффективность предприятий и на этой основе решать социальные вопросы. Это позволит поднять уровень жизни в небольших городах до уровня крупных региональных центров. Также глава государства поручил взять на контроль рост цен и зарплат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается экономики регионов, работа здесь будет вестись поэтапно. Акцент будет сделан на этих 11 городах Беларуси, где в ближайшие – подчеркиваю – два года должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В нынешнем году вам предстоит мобилизовать все ресурсы, чтобы достичь нового уровня развития экономики и социальной сферы. И для этого всё есть, в том числе и в сельском хозяйстве.

Как бы там плохо-хорошо не было, но для Барановичского региона, как и страны в целом (может, посложней немного в районе Бреста, в районе Гомеля и ниже), весна неплохая. Ничего не вымокло, ничего не вымерзло, снег сошел быстро, снега было достаточно.

Надо значительно увеличить сельскохозяйственное производство продукции, улучшить финансовые показатели предприятий – это самое главное. И очень важно создать новые рабочие места.

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