Минск и аэропорт «Шереметьево» снова связаны регулярным авиарейсом

Новости Беларуси. После семилетнего перерыва, национальный авиаперевозчик возобновляет полеты в московский аэропорт «Шереметьево», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейсы будут выполняться два раза в день, утром и вечером. Цена билета в одну сторону с таксами и сборами от 49-ти евро, и от 83-х евро туда и обратно.

Больше новостей экономики за 22 марта здесь.