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Минск и аэропорт «Шереметьево» снова связаны регулярным авиарейсом

22 марта 2019 17:29
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Новости Беларуси. После семилетнего перерыва, национальный авиаперевозчик возобновляет полеты в московский аэропорт «Шереметьево», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и аэропорт «Шереметьево» снова связаны регулярным авиарейсом-1

Рейсы будут выполняться два раза в день, утром и вечером. Цена билета в одну сторону с таксами и сборами от 49-ти евро, и от 83-х евро туда и обратно.  

Больше новостей экономики за 22 марта здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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