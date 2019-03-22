Александр Лукашенко: Мы должны выходить на новый уровень и производить то, что может удивить людей

Новости Беларуси. Задолженностей по зарплате в Брестской области нет. Неплохая ситуация на рынке труда – безработица в пределах нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основу экономики Барановичского региона составляют промышленные предприятия. Их три десятка. Причем некоторые для страны уникальны и являются единственными производителями определенных товаров. Например, компрессоров для холодильников, тканей х/б, оборудования для общепита.

Помимо того, Барановичи в последнее время часто называют мебельной столицей Беларуси, здесь работает одна из наших популярных фабрик. Есть авиаремонтный завод и крупнейший в стране производитель стирального порошка. Разумеется, район живет и сельским хозяйством. Урожайность, удои и финансовую деятельность кое-каких хозяйств нужно подтянуть. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы произведем больше мяса и молока. Не вопрос. Но надо понимать, что мы с ним будем делать. Я вот, пролетая над Беларусью, смотрю даже на Барановичский регион, а это всегда ухоженный регион, но у вас очень много земель невостребованных: вдоль рек, вокруг населенных пунктов. Запустили земли. Они когда-то были полями. Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя»

Я себе задаю вопрос: а что мы будем делать с этими землями? У меня на этот вопрос есть ответ, но я не хочу здесь нахрапом идти и давить на вас. Климат в стране изменился, особенно у вас и в Гомельской области. Чтобы мы не покупали этот виноград черт знает где, мы у себя уже его можем произвести. Это одно из направлений. Это мои эксперименты. Я уже не говорю про арбузы, о традиционных наших культурах возделывания картофеля самых современных сортов.