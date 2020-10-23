Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район: «Надо взять на контроль качество»

Новости Беларуси. Актуальная аграрная задача – заготовить достаточный объем собственных овощей и фруктов и сохранить возможность выбора для покупателей. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 октября во время рабочей поездки в Слуцкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент посетил сельскохозяйственный филиал «Слуцкого сыродельного комбината», где ознакомился с новыми подходами к строительству молочно-товарных комплексов и узнал о ходе осенних полевых работ. С наполнением стабилизационных фондов проблем нет. И в регионе, и в стране кампания движется по плану: заканчивается уборка овощей и фруктов, ожидается богатый урожай кукурузы – более миллиона тонн. В целом, работу сельскохозяйственной отрасли в этом году Президент оценил позитивно. Между тем, глава государства отметил, что для роста аграрных показателей необходимо обратить внимание на качество кормов. От этого напрямую зависит эффективность работы комплекса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо взять на контроль качество.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства Беларуси:

У нас возможность есть у всех областных лабораторий проверки качества. Мы сделаем так: ветеринарные станции отбирают корма в траншеях, везут в областные лаборатории, там бесплатно идет исследование. Александр Лукашенко:

Там же, что Турчин скажет, то они и покажут. Надо взять это особо губернаторам на контроль, чтобы было качество кормов. А так у нас миллионы, миллионы, миллионы… А получится не сенаж, а как раньше говорили, гнилаж. Вот чтобы этого не было, чтобы консервация была, трамбовка, нормальные и хорошие корма.

Перед руководством области Президент поставил задачу распределить сельхозпродукцию с умом, чтобы зимой цены на овощи и фрукты не подскочили, а собранного хватило до следующего сезона. Проследить местным управленцам Александр Лукашенко поручил и за тем, чтобы труд аграриев был достойно оплачен.