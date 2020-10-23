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Александр Лукашенко: «Я очень рад, что люди поняли, что они могут потерять. Это хорошо, мы без войны это поняли»

23 октября 2020 18:49
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Новости Беларуси. 23 октября в завершении рабочей поездки Президент традиционно уделил время для общения с прессой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Я очень рад, что люди поняли, что они могут потерять. Это хорошо, мы без войны это поняли»-1

Накануне руководитель Федерации профсоюзов рассказал, что профсоюзы вместе с другими общественниками в предстоящее воскресенье в столице организуют масштабное мероприятие, митинг. Вокруг этой темы поднялось много шума, особенно в интернете. Какова ваша позиция, мнение по этому поводу?

Александр Лукашенко: «Я очень рад, что люди поняли, что они могут потерять. Это хорошо, мы без войны это поняли»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Люди устали. И они почувствовали – даже вы – что мы можем потерять. Хорошо, что почувствовали в результате этих протестуновых хождений, а не войны, как многие постсоветские страны.

Я вот приводил пример с Таджикистаном. Эмомали, мой добрый друг (я хорошо знаю семью, его) 91 с лишним процент набрал на выборах. Это абсолютно справедливо. Никто даже не шелохнулся, никто не возмутился, хотя качать пытались страну. Слушайте, там и бородачей хватает, и исламистов хватает. Там всего хватает, но никто не шевельнулся. Почему? Потому что они на моих глазах в середине 90-х потеряли кто говорит 200, кто 300 – полмиллиона человек погибли. Тогда еще не говорили о цветных революциях, там исламисты подняли бучу. Я в те времена бывал в Душанбе. И он, немного старше меня, совсем зеленый, с боем входил в Душанбе. Ранен был в ногу. Мы были там, он рассказывал, как это было. «Я», – говорит, – «с мамой простился, потому что я не знал, что я выживу». И он с народом освобождал страну от исламистов. Люди это прошли, потеряли полмиллиона человек, калек сколько осталось. И они за него держатся.

Мы через беду не прошли, поэтому про нас говорят «белорусы непуганые, они через это не прошли». Не дай бог через это пройти. Но вот эти настроения у наших людей, особенно в Минске. Я очень рад, что люди поняли, что они могут потерять. Это хорошо, мы без войны это поняли, и не хотелось бы, чтобы была война.

Александр Лукашенко: «Я очень рад, что люди поняли, что они могут потерять. Это хорошо, мы без войны это поняли»-7

Да, нам поляки, литовцы…

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Что произошло вчера на конец дня? Желающих – организация, не организация – 200 тысяч человек. Мы думали, из Гродно приедет 9 тысяч, а на утро – 15 тысяч. Люди сами хотят приехать. И это только организованно.

Я сегодня позвонил премьер-министру, он занимается этим, и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей, это будет коллапс, как говорит юморист. Коллапс будет, понимаете? Мы парализуем полностью Минск.

Александр Лукашенко: «Я очень рад, что люди поняли, что они могут потерять. Это хорошо, мы без войны это поняли»-10

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Мы парализуем город. Мы испохабим настроение людям. И самое главное – старики. Они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. У нас будет еще больший COVID, чем вот в этих странах вокруг. Поэтому мое мнение на сегодня – нельзя, не надо нам собирать людей.

Я просто обещаю, что весной, летом на разных площадках в свободном месте. Это наш недостаток, мы очень редко людей вот так приглашали. Мы организуем такие красивые мероприятия, куда приедете с детишками, отдохнете – я думаю, успокоится ситуация – и будете довольны.

# Акции протеста # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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