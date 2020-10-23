Александр Лукашенко: «Я очень рад, что люди поняли, что они могут потерять. Это хорошо, мы без войны это поняли»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди устали. И они почувствовали – даже вы – что мы можем потерять. Хорошо, что почувствовали в результате этих протестуновых хождений, а не войны, как многие постсоветские страны.

Я вот приводил пример с Таджикистаном. Эмомали, мой добрый друг (я хорошо знаю семью, его) 91 с лишним процент набрал на выборах. Это абсолютно справедливо. Никто даже не шелохнулся, никто не возмутился, хотя качать пытались страну. Слушайте, там и бородачей хватает, и исламистов хватает. Там всего хватает, но никто не шевельнулся. Почему? Потому что они на моих глазах в середине 90-х потеряли кто говорит 200, кто 300 – полмиллиона человек погибли. Тогда еще не говорили о цветных революциях, там исламисты подняли бучу. Я в те времена бывал в Душанбе. И он, немного старше меня, совсем зеленый, с боем входил в Душанбе. Ранен был в ногу. Мы были там, он рассказывал, как это было. «Я», – говорит, – «с мамой простился, потому что я не знал, что я выживу». И он с народом освобождал страну от исламистов. Люди это прошли, потеряли полмиллиона человек, калек сколько осталось. И они за него держатся.

Мы через беду не прошли, поэтому про нас говорят «белорусы непуганые, они через это не прошли». Не дай бог через это пройти. Но вот эти настроения у наших людей, особенно в Минске. Я очень рад, что люди поняли, что они могут потерять. Это хорошо, мы без войны это поняли, и не хотелось бы, чтобы была война.