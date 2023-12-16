Африка со временем станет третьим центром – эксперт по нацбезопаности

Для коллективного Запада союз Беларуси и России – неудобный пример эффективной интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И разобщить постсоветское пространство – одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников. О чем не раз публично говорил Президент Беларуси.

Но внутри Союзного государства – прочные связи, и это западным спецслужбам, учитывая уровень их подготовки, должно быть известно, во-первых. А во-вторых, видимо, опыт ничему не учит. Сколько уже было провальных попыток дестабилизировать ситуацию и в Беларуси, и в России? Но амбиции не покидают противника. Заокенский подстрекатель – он же и главный финансист многочисленных заварушек по всему миру – громко заявляет, что, мол, Штаты продолжат бороться за демократию и стабильность в Беларуси. Что касается последнего, то в этом вопросе Америка не врет. Все новые и новые пакеты санкций – их постоянство на лицо.

Явно выбивает коллективный Запад из колеи и то, что, пока он пытается душить нас ограничениями, мы уверенно идем по импортозамещающему пути и выстраиваем контакты с теми, кто действительно заинтересован во взаимодействии. А на мировом рынке желающих сотрудничать с нашей страной большой список. От Китая до Африки. И недавнее международное турне нашего Президента – наглядное подтверждение. Стоит обязательно отметить, что дальновидность – важная черта исключительно опытных политиков.

И именно Александр Лукашенко, видя огромный потенциал Китая, в свое время настаивал на сотрудничестве с Поднебесной. Сегодня имеем ощутимый результат, и это не предел. Все так же и с Африкой. Она открыта для тех, кто предлагает ей равноправные партнерские отношения (это существенный факт, учитывая колониальное прошлое континента). Среди таких партнеров – Беларусь.