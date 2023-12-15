«Действуем разумно». Головченко посетил ряд предприятий в Гомельской области

Современное производство позволяет быть конкурентоспособными на внешнем и внутреннем рынках. Загруженность предприятия стопроцентная, на некоторых участках работают в три смены. Проблем с кадрами нет: холдинг активно сотрудничает с учебным заведениями. В 2023 году выпустили самоходной техники больше, чем в 2022-м – это свыше 3 тысяч единиц. Поставки в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, страны Африки – портфель заказов на будущий 2024-й расписан. Ориентация – на сложные энергоемкие машины. В целом перед предприятиями страны поставлены серьезные задачи по реализации программы импортозамещения. Работа идет в синхронизации с российскими партнерами.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы ожидаем, что в текущем году объем выпуска импортозамещающей продукции составит порядка 29 миллиардов долларов. Еще два года назад было около 26-27 миллиардов долларов, то есть за год мы прибавим 2 миллиарда. В следующем году мы должны выйти за 30 миллиардов. Большая номенклатура осваивается: и предприятиями Гомельской области, и по всей республике. Все это завозилось по импорту. Это, во-первых, отрицательно влияло на наш платежный баланс, а во-вторых, мы попросту отдавали наши деньги другим странам. Теперь они остаются здесь.

Мы не занимаемся тем, что называется, в лоб – надо все импортозаместить, абсолютно нет. Особенно с Россией, другими нашими партнерами по ЕАЭС наша промышленная политика настроена как раз на избежание непроизводительных расходов, дублирования производств. То есть если в Российской Федерации, Казахстане, Кыргызстане, КНР, других странах есть то, что нам подходит, мы с удовольствием будем это использовать. Особенно если видим, что для освоения собственного потребуются слишком большие вложения или слишком длинные сроки. Действуем разумно.