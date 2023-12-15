Алейник: мы ожидаем новый исторический максимум объёма торговли в Союзном государстве

Беларусь и Россия выходят на новый исторический максимум объема торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Россия выходят на новый исторический максимум объема торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В условиях сохраняющегося беспрецедентного внешнего давления страны продолжили укрепление союзничества, стратегического партнерства и наращивания динамики двустороннего взаимодействия. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на заседании коллегий внешнеполитических ведомств двух государств.
Фото: МИД Беларуси
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
При сохранении текущего темпа товарооборота по итогам 2023 года мы ожидаем новый исторический максимум объема торговли между нашими странами. Благодаря подлинно союзническим отношениям, реальной взаимопомощи, в том числе в контексте нейтрализации давления со стороны недружественных стран, существенно активизировалось белорусско-российское взаимодействие в рамках не только Союзного государства, но и других интеграционных структур, таких как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.
Москва в свою очередь подтвердила: Беларусь – ближайший стратегический партнер и союзник России. Стороны обозначили и внешнеполитические приоритеты. Они ориентированы на глобальный Юг и глобальный Восток, то есть на мировое большинство: страны, которые открыты для сотрудничества на основе равноправия, взаимной выгоды без ультиматумов и угроз, тем более санкций.