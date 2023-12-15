Алейник: мы ожидаем новый исторический максимум объёма торговли в Союзном государстве

Беларусь и Россия выходят на новый исторический максимум объема торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях сохраняющегося беспрецедентного внешнего давления страны продолжили укрепление союзничества, стратегического партнерства и наращивания динамики двустороннего взаимодействия. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на заседании коллегий внешнеполитических ведомств двух государств.

Фото: МИД Беларуси

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

При сохранении текущего темпа товарооборота по итогам 2023 года мы ожидаем новый исторический максимум объема торговли между нашими странами. Благодаря подлинно союзническим отношениям, реальной взаимопомощи, в том числе в контексте нейтрализации давления со стороны недружественных стран, существенно активизировалось белорусско-российское взаимодействие в рамках не только Союзного государства, но и других интеграционных структур, таких как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.