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Алейник: мы ожидаем новый исторический максимум объёма торговли в Союзном государстве

15 декабря 2023 10:42
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Беларусь и Россия выходят на новый исторический максимум объема торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алейник: мы ожидаем новый исторический максимум объёма торговли в Союзном государстве-1

В условиях сохраняющегося беспрецедентного внешнего давления страны продолжили укрепление союзничества, стратегического партнерства и наращивания динамики двустороннего взаимодействия. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на заседании коллегий внешнеполитических ведомств двух государств.

Алейник: мы ожидаем новый исторический максимум объёма торговли в Союзном государстве-4

Фото: МИД Беларуси

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
При сохранении текущего темпа товарооборота по итогам 2023 года мы ожидаем новый исторический максимум объема торговли между нашими странами. Благодаря подлинно союзническим отношениям, реальной взаимопомощи, в том числе в контексте нейтрализации давления со стороны недружественных стран, существенно активизировалось белорусско-российское взаимодействие в рамках не только Союзного государства, но и других интеграционных структур, таких как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Алейник: мы ожидаем новый исторический максимум объёма торговли в Союзном государстве-7

Москва в свою очередь подтвердила: Беларусь – ближайший стратегический партнер и союзник России. Стороны обозначили и внешнеполитические приоритеты. Они ориентированы на глобальный Юг и глобальный Восток, то есть на мировое большинство: страны, которые открыты для сотрудничества на основе равноправия, взаимной выгоды без ультиматумов и угроз, тем более санкций.

# Беларусь-Россия # Экономика

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