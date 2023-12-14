Новости экономики за 14.12.2023
Нацбанк отмечает рост экономики, деловой активности, инвестиционного и потребительского спроса. На этом фоне регулятор принял решение о постепенном возврате к досанкционным подходам в работе. Об успешной адаптации бизнеса к новым условиям и быстром восстановлении экономики говорят и эксперты Евразийского банка развития. Согласно прогнозам, темпы экономического роста в уходящем году будут близкими к 4 %.
Подробнее об этих и других новостях в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НАЦБАНК ПРИНЯЛ МЕРЫ ПО ДЕВАЛЮТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ВОЗВРАЩАЕТСЯ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ
По данным Нацбанка, экономика Беларуси быстро восстанавливается, деловая активность растет. В этих условиях белорусский регулятор банковской сферы возвращается к досанкционным подходам в работе. С начала 2024 года норматив отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченной инвалюты повышен до 18 %. Эту меру вводят для девалютизации экономики. В перспективе планируется вернуться к таргетированию инфляции. В том числе для этого с 3 января будущего года возобновятся операции по регулированию ликвидности банков.
Минэкономики: ИП в Беларуси начали активно переоформляться в юрлица.
РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ В БЕЛАРУСИ КРУПНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Масштабные сдвиги в мировой экономике заставляют российский капитал все чаще обращать внимание на Беларусь. Так, россияне планирует реализовать на базе крупнейшего в Беларуси лесопильного завода в Борисове серьезный инвестиционный проект. Объем финансовых вливаний составит не менее 40 миллионов долларов за полтора года. Завод сможет выпускать конструкционные материалы и элементы деревянных домов. Реализация в Беларуси проекта такого масштаба позволит повысить добавленную стоимость от переработки круглого леса в 3-4 раза.
ЕАБР: экономика Беларуси успешно адаптировалась к новым условиям.