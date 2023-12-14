Новости экономики за 14.12.2023

Нацбанк отмечает рост экономики, деловой активности, инвестиционного и потребительского спроса. На этом фоне регулятор принял решение о постепенном возврате к досанкционным подходам в работе. Об успешной адаптации бизнеса к новым условиям и быстром восстановлении экономики говорят и эксперты Евразийского банка развития. Согласно прогнозам, темпы экономического роста в уходящем году будут близкими к 4 %. Подробнее об этих и других новостях в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАЦБАНК ПРИНЯЛ МЕРЫ ПО ДЕВАЛЮТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ВОЗВРАЩАЕТСЯ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ По данным Нацбанка, экономика Беларуси быстро восстанавливается, деловая активность растет. В этих условиях белорусский регулятор банковской сферы возвращается к досанкционным подходам в работе. С начала 2024 года норматив отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченной инвалюты повышен до 18 %. Эту меру вводят для девалютизации экономики. В перспективе планируется вернуться к таргетированию инфляции. В том числе для этого с 3 января будущего года возобновятся операции по регулированию ликвидности банков. Минэкономики: ИП в Беларуси начали активно переоформляться в юрлица.