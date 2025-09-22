Новости по тегу #Взрыв в Турции

Мэр также сообщил о трех пострадавших. По его словам, взрыв случился около районов складов рынка.
При этом уточняется, что причина пока не установлена.
Сначала он сообщал о 13 погибших, но потом уточнил информацию, отметив, что речь идет о 12 погибших.
«В районе Кареси прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки», – заявил губернатор провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу.
По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.
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