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Новости по тегу #Взрыв в Турции

В Турции в результате взрыва в Анталье погиб один человек
22 сентября 2025 14:08

В Турции в результате взрыва в Анталье погиб один человек

В Турции на рынке в Анталье прогремел взрыв
22 сентября 2025 14:02

В Турции на рынке в Анталье прогремел взрыв

12 человек погибли. На оборонном заводе в Турции произошел взрыв
24 декабря 2024 14:07

12 человек погибли. На оборонном заводе в Турции произошел взрыв

В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки
24 декабря 2024 07:58

В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки

Более 20 человек пострадали при сильном взрыве в жилом доме в Турции
04 ноября 2024 07:30

Более 20 человек пострадали при сильном взрыве в жилом доме в Турции

В жилом доме Стамбула прогремел взрыв
27 октября 2023 13:49

В жилом доме Стамбула прогремел взрыв

Мощный взрыв в турецком порту. Ранены 12 человек
07 августа 2023 20:11

Мощный взрыв в турецком порту. Ранены 12 человек

При взрыве в Анкаре на заводе по производству ракет погибли 5 человек – последние данные
10 июня 2023 11:56

При взрыве в Анкаре на заводе по производству ракет погибли 5 человек – последние данные

Лукашенко выразил соболезнования президенту Турции и народу этой страны в связи с трагедией в шахте
15 октября 2022 12:48

Лукашенко выразил соболезнования президенту Турции и народу этой страны в связи с трагедией в шахте

Взрыв на угольной шахте в Турции унёс жизни 28 человек
15 октября 2022 08:45

Взрыв на угольной шахте в Турции унёс жизни 28 человек

Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции
09 августа 2019 14:02

Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции

Серия взрывов и пожар на военном складе в Турции. Ударная волна выбила окна в десятках зданий
09 августа 2019 11:17

Серия взрывов и пожар на военном складе в Турции. Ударная волна выбила окна в десятках зданий