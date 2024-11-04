Более 20 человек пострадали при сильном взрыве в жилом доме в Турции

Один человек погиб, более 20 пострадали при сильном взрыве в жилом доме в Турции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один человек погиб, более 20 пострадали при сильном взрыве в жилом доме в Турции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло на севере страны. Частично разрушен один этаж, уничтожено несколько квартир. Повреждены соседние здания и машины поблизости. Прибывшие спасатели эвакуировали жильцов. По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.