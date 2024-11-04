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Более 20 человек пострадали при сильном взрыве в жилом доме в Турции

04 ноября 2024 07:30
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Один человек погиб, более 20 пострадали при сильном взрыве в жилом доме в Турции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 человек пострадали при сильном взрыве в жилом доме в Турции-2

ЧП произошло на севере страны. Частично разрушен один этаж, уничтожено несколько квартир. Повреждены соседние здания и машины поблизости. Прибывшие спасатели эвакуировали жильцов. По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

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