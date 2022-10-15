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Взрыв на угольной шахте в Турции унёс жизни 28 человек

15 октября 2022 08:45
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Новости Турции. Взрыв на угольной шахте в Турции унес жизни 28-ми человек. ЧП произошло на севере страны в провинции Бартын, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на угольной шахте в Турции унёс жизни 28 человек-1

В момент происшествия на глубине 300 метров работали 115 шахтеров. В результате взрыва 49 человек оказались заблокированы под землей. Около 20-ти удалось эвакуировать, все пострадавшие доставлены в больницы. Некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв на угольной шахте в Турции унёс жизни 28 человек-4

Спасательные работы продолжаются, на месте дежурят машины скорой помощи, разбит медицинский лагерь. Времени найти шахтеров живыми у служб остается все меньше. Точные причины взрыва пока не установлены.

Взрыв на угольной шахте в Турции унёс жизни 28 человек-7

Предположительно, они связаны с трансформатором.

# Взрыв в Турции # Новости Турции # Фотофакт

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