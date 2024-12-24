В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки

В провинции Балыкесир в Турции прогремел удар на заводе по изготовлению взрывчатки, сообщил губернатор провинции Исмаил Устаоглу. Об этом пишет РИА Новости.
«В районе Кареси прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки», – заявил он.
В провинции Балыкесир в Турции прогремел удар на заводе по изготовлению взрывчатки, сообщил губернатор провинции Исмаил Устаоглу. Об этом пишет РИА Новости.
«В районе Кареси прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки», – заявил он.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
В результате происшествия число погибших составило 12 человек, трое получили ранения.