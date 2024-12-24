Прямой эфир

В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки

24 декабря 2024 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В провинции Балыкесир в Турции прогремел удар на заводе по изготовлению взрывчатки, сообщил губернатор провинции Исмаил Устаоглу. Об этом пишет РИА Новости.

«В районе Кареси прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки», – заявил он.

В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки-1

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

В результате происшествия число погибших составило 12 человек, трое получили ранения.

# Взрыв # Взрыв в Турции

Другие новости рубрики

Все новости
Часть экипажа спасена. Российский сухогруз затонул в Средиземном море
24 декабря 2024 07:53

Часть экипажа спасена. Российский сухогруз затонул в Средиземном море

Французский лидер утвердил состав нового правительства
24 декабря 2024 07:40

Французский лидер утвердил состав нового правительства

В Сербии с митинга выгнали людей с флагами Евросоюза
24 декабря 2024 07:28

В Сербии с митинга выгнали людей с флагами Евросоюза