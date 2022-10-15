Лукашенко выразил соболезнования президенту Турции и народу этой страны в связи с трагедией в шахте

Новости Турции. До 40 человек увеличилось количество погибших в результате взрыва на угольной шахте в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасательные работы на месте ЧП завершены. В момент происшествия на глубине 300 метров работали 110 шахтеров. Около половины после взрыва оказались заблокированы.

Как сообщают местные власти, 58 человек подняты на поверхность. Часть пострадавших сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Некоторым оказывали помощь на месте. В районе ЧП был организован медицинский лагерь. Точные причины случившегося пока не установлены.

В связи с трагедией на шахте соболезнование президенту Турции направил Александр Лукашенко. Белорусский лидер также выразил искренние слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.