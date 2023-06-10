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При взрыве в Анкаре на заводе по производству ракет погибли 5 человек – последние данные

10 июня 2023 11:56
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Новости Турции. Чрезвычайное происшествие вблизи Анкары. Пять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в Министерстве обороны республики.

Сейчас на месте инцидента работают врачи и спасатели. Здание фабрики обрушилось, специалисты ведут поиски выживших. Некоторых уже удалось извлечь из-под завалов. Несколько человек в тяжелом состоянии. Территория предприятия оцеплена. Сюда приходят родные и близкие работников завода.

При взрыве в Анкаре на заводе по производству ракет погибли 5 человек – последние данные-1

По предварительной информации, взрыв произошел в производственном цехе. Причиной случившегося могла стать химическая реакция, сообщил губернатор провинции. По факту инцидента проводится расследование.

# Взрыв в Турции # Новости Турции # Фотофакт

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