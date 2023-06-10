Новости Турции. Чрезвычайное происшествие вблизи Анкары. Пять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в Министерстве обороны республики.

Сейчас на месте инцидента работают врачи и спасатели. Здание фабрики обрушилось, специалисты ведут поиски выживших. Некоторых уже удалось извлечь из-под завалов. Несколько человек в тяжелом состоянии. Территория предприятия оцеплена. Сюда приходят родные и близкие работников завода.