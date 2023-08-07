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Мощный взрыв в турецком порту. Ранены 12 человек

07 августа 2023 20:11
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Новости Турции. Мощный взрыв прогремел в турецком порту. 12 человек получили ранения, состояние двоих оценивается как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв в турецком порту. Ранены 12 человек-1

А в расположенных недалеко от порта домах оказались выбиты стекла, что в свою очередь вызвало панику среди жителей. По сообщениям местных СМИ, в порту взорвался один из элеваторов. Это произошло в момент, когда разгружался корабль с зерном. При этом контейнерная инфраструктура не повреждена. Точная причина произошедшего пока неизвестна. Однако по словам губернатора региона, взрыв мог произойти из-за образования зерновой пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы. Ведется расследование.

# Взрыв в Турции # Новости Турции # Фотофакт

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