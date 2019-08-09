Серия взрывов и пожар на военном складе в Турции. Ударная волна выбила окна в десятках зданий

Новости Турции. Серия взрывов и пожар произошли на военном складе в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей из близлежащих домов экстренно эвакуировали. Район ЧП оцепили. Ударная волна выбила окна в десятках жилых зданий, на стенах образовались трещины.