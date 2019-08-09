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Серия взрывов и пожар на военном складе в Турции. Ударная волна выбила окна в десятках зданий

09 августа 2019 11:17
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Новости Турции. Серия взрывов и пожар произошли на военном складе в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серия взрывов и пожар на военном складе в Турции. Ударная волна выбила окна в десятках зданий-1

Жителей из близлежащих домов экстренно эвакуировали. Район ЧП оцепили. Ударная волна выбила окна в десятках жилых зданий, на стенах образовались трещины.

Серия взрывов и пожар на военном складе в Турции. Ударная волна выбила окна в десятках зданий-4

По предварительным данным, обошлось без жертв. Информации о пострадавших не поступало. Причина взрыва устанавливается.

Серия взрывов и пожар на военном складе в Турции. Ударная волна выбила окна в десятках зданий-7

# Взрыв в Турции # Фотофакт

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